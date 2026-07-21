У Грузії заарештували місцевого мешканця, який напав на російськомовну іноземку під час весілля. Люди вийшли на протести в знак підтримки грузина.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії та Civil Georgia.

За даними представників МВС Грузії, правоохоронці затримали одного чоловіка за звинуваченням у легкому травмуванні. Подія сталася у одному з готелів у місті Телаві. Свідки розповіли, що під час святкування весілля іноземні мешканці готелю ображали гостей весілля та обливали весільне обладнання водою. Після цього один з гостей піднявся в номер до іноземок та поранив одну з них. Представники МВС зазначили, що чоловіка затримали. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Видання Civil Georgia розповіло, що затриманий — грузин Георгій Чігладзе — брат нареченого. Зазначається, що друзі російськомовної жінки зняли напад на відео та опублікували його у соцмережі, заявивши, що причиною нападу стало те, що іноземка розмовляла російською мовою.

На опублікованому Радіо Свобода відео видно, як чоловік заходить в номер іноземки, яка англійською мовою каже йому: «Ти в моєму номері», на що чоловік відповідає: «Ти в моїй країні, с*ко». Після цього чоловік штовхнув жінку руками, кажучи: «Це весілля мого брата». Жінка у свою чергу виштовхує його руками з кімнати, кажучи російською: «Що ти робиш, забирайся геть!». Після цього чоловік вдарив її по обличчю.

Адвокат затриманого Лаша Капанадзе опублікував допис, в якому розповів позицію свого клієнта та його рідних, які поділилися своєю версією подій. За словами адвоката, інцидент трапився 18 липня близько 18:00. Весілля відбувалося на першому поверсі, тоді як туристи були на третьому поверсі.

За словами Капанадзе, в якийсь момент гості готелю почали кричати російською мовою «Гірко» в сторону наречених, проте їх проігнорували. Після цього, за словами адвоката, іноземки почали виливати на гостей весілля рідини і плювати на них. Зазначається, що через це зокрема пошкодилася весільна техніка, яка забезпечувала звучання музики.

Після цього, за словами Капанадзе, гості весілля звернулися до адміністрації готелю з проханням врегулювати ситуацію, адже особисті звернення до іноземок призвели лише до словесних образ в бік місцевих мешканців.

Проте адвокат заявив, що через 10−15 хвилин після цього російськомовні жінки продовжили виливати рідини і плювати на гостей, через що запрошений музикант відмовився виступати. Після цього Георгій Чігладзе піднявся до іноземок, де і відбулася частина конфлікту, яка потрапила на відео.

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За словами адвоката, під час суперечки жінка поводилася агресивно, вдарила грузина в шию і обома руками штовхала його в груди. Капанадзе назвав поведінку свого клієнта самозахистом та заявив, що він також є жертвою. Зокрема адвокат написав, що Чігладзе повівся на провокацію російськомовних жінок.

Фото: Facebook Lawyer Lasha Kapanadze

Після допиту Георгія Чігладзе затримали, через що у Грузії, зокрема в Тбілісі почалися протести на підтримку грузина. Учасники мітингу вийшли з грузинськими і українськими прапорами. На опублікованих відео чутно, як вони вигукують «Слава Україні!», а також «Путін х*йло».