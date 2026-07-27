Мешканка Дрогобича Львівської області Марта Коца заявила, що на її дітей напали після того, як вони зробили зауваження дорослим людям щодо прослуховування російської музики. У поліції почали перевірку.

Про інцидент жінка розповіла на своїй сторінці в Facebook, де також оприлюднила відео, зняте однією з підліток, яка зробила зауваження щодо російської музики.

«Для розуміння ситуації: Мої діти зробили зауваження (а точніше попросили вимкнути музику мовою нашого ворога, музику мовою якою наказують вбивати людей…) Найгіршим і найобурливішим є те що прохання звучало від дітей 15−18 років (які прийшли відсвяткувати 15-ліття) до дорослих і здавалось би свідомих людей. Ці жінки обзивали, ображали і побили дітей!», — написала Марта Коца.

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На опублікованих відео чутно, як одна з жінок каже, що їхня компанія не може вимкнути російськомовну музику, адже вона «з Донецька», а згодом інша говорить, що «війна почалася через Західну Україну». На інших відео чутно образи та погрози з боку компанії дорослих людей в сторону підлітків.

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Марта Коца додала, що згодом дізналася — компанія, яка слухала російськомовні пісні, святкувала отримання звання Герой України.

Фото: Скріншот відео Facebook Марта Коца

У поліції Львівської області зазначили, що 25 липня отримали виклик щодо інциденту, пов’язаного з прослуховуванням російськомовних пісень у Дрогобичі. Під час реагування співробітники Дрогобицького районного відділу поліції зафіксували подію — суперечку між громадянами, яка виникла з приводу прослуховування російськомовних пісень.

«За вказаним фактом співробітники територіального підрозділу поліції проводять перевірку, за результатами якої події буде надано правову кваліфікацію. Особи учасників конфлікту встановлені», — додали в поліції Львівської області.