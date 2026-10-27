У 1 ОШП ім. Коцюбайла зробили заяву щодо смерті харківського лікаря Ігоря Ревеки, якого мобілізували наприкінці вересня

У 1-му окремому штурмовому полку імені Дмитра Коцюбайла прокоментували смерть харківського лікаря Ігоря Ревеки, якого не стало у лікарні в Дніпрі. Причина — злоякісне утворення сигмоподібної кишки.

Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбу підрозділу.

Ігоря Ревеку мобілізували 25 вересня, а з 27 вересня по 2 жовтня він перебував у пункті постійної дислокації військової частини А4848.

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3 жовтня лікаря направили на полігон для проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). 16 жовтня він помер внаслідок хвороби, не пов’язаної із проходженням військової служби.

«5 жовтня після скарг на здоров’я його ушпиталили до медичного закладу. Весь подальший час Ігор Ревека перебував там. На жаль, 16 жовтня він помер внаслідок хвороби, не пов’язаної із проходженням військової служби», — йдеться у заяві полку.

У підрозділі наголосили, що усі новоприбулі бійці мають пройти БЗВП, щоб отримати знання, як поводитися зі зброєю, отримати навички з орієнтування та тактичної медицини.

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У підрозділі додали, що особовий склад зараховують як солдатів-стрільців, гранатометників та помічників гранатометників, а після проходження підготовки розподіляють за їхніми навичками та цивільним фахом.

«Ігор Євгенійович потрапив у частину у званні „солдат“, відповідно, мав пройти курс початкової підготовки. Звісно, що ніхто такого професіонала не відправить робити щось інше. Але кожен солдат зобовʼязаний пройти БЗВП», — цитує пресслужбу полку Суспільне.

26 жовтня Ігоря Ревеку поховали у Златополі. У цей же день у Сухопутних військах повідомили, що ініціювали перевірку всіх обставин мобілізації лікаря, а також проходження ним військово-лікарської комісії, перебування у військовій частині, проходження підготовки та обставин його смерті.