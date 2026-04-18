Рахувався зниклим безвісти. Кінорежисера Ігоря Малахова, який служив у ЗСУ, оголошено загиблим

Українського кінорежисера Ігоря Малахова оголошено загиблим. Про це повідомив кінорежисер-документаліст Володимир Тихий. Малахов загинув на фронті, в боях під Авдіївкою біля села Степове.

Ігор Малахов вважався зниклим безвісти досі. Захисника ідентифікували по ДНК. Воїн ЗСУ загинув 29 грудня 2023 року. 26 квітня Малахову виповнилося б 60 років. Володимир Тихий повідомив, коли і де попрощаються з Малаховим.

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21 квітня у Києві відбудеться прощання з українським режисером Ігорем Малаховим, який загинув на фронті. Повідомляється, що о 10:00 розпочнеться прощання на Майдані Незалежності (хвилина мовчання). О 10:40 — вшанування біля Оболонської РДА. Об 11:30 відбудеться відспівування у Храмі Святих Апостолів Петра і Павла на Берковецькому кладовищі (вул. Стеценка, 19), а о 12:30 — церемонія поховання на Алеї слави.

Раніше повідомлялося, що 18 квітня у Києві відбулося прощання з українським стендап-коміком і військовослужбовцем Артуром Петровим, який загинув 18 березня. Поховали Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Нагадаємо, 27 березня на фронті загинув український військовий і телеоператор Євген Соловей. З 2014 року чоловік працював у команді з військкорами в зоні бойових дій.