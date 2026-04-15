ICE утримує 86-річну француженку, яка приїхала у США для возз'єднання з коханням молодості

Міграційна служба США (ICE) затримала 86-річну француженку Марі-Терез, яка у 2025 році приїхала в країну, щоб возз'єднатися з коханням молодості, колишнім військовим НАТО Біллі.

Про це пише BBC.

У 1960-х роках, коли Марі-Терез працювала секретаркою, вона познайомилася з солдатом Біллі, який дислокувався на базі НАТО у французькому місті Сен-Назері. У 1966 році чоловік повернувся в США і закохані втратили зв’язок. У кожного з них з’явилися інші партнери та діти.

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Проте у 2010 році Біллі та Марі-Терез змогли знову зустрітися. Вони почали спілкуватися парами, а до 2022 року обидвоє втратили своїх партнерів та почали стосунки.

У 2025 році Марі-Терез переїхала до Алабами, США, одружилася з Біллі та подала заявку на одержання грін-карти. Проте у січні 2026 року чоловік раптово помер. До цього часу Марі-Терез не встигла отримали грін-карту, а її імміграційний статус лишився невизначеним.

Після смерті Біллі між його сином та його дружиною почалися сварки через спадщину. Зазначається, що син колишнього солдата НАТО «погрожував їй, залякував її і навіть зайшов так далеко, що відключив їй воду, інтернет та електрику».

Марі-Тереза ​​найняла адвоката, але була заарештована ICE за день до запланованого слухання. Дітям жінки про це повідомили її сусіди. Міністерство внутрішньої безпеки США, яке контролює міграційну та митну службу (ICE), повідомило BBC, що «нелегальний іноземець з Франції», ім'я якого відповідає імені Марі-Терез, в'їхав до країни в червні 2025 року та перевищив термін дії своєї 90-денної візи.

За словами сина Марі-Терез, після затримання на руки і ноги його матері надягнули кайданки, «ніби вона була небезпечною злочинницею». Окрім цього чоловік розповів, що його мати «добре трималася» попри те, що має проблеми з серцем і спиною.

До справи залучено міністерство закордонних справ Франції. Також відомо, що Марі-Терез відвідав консул.