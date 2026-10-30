«Щемливо і пристрасно одночасно». Христина Соловій переспівала легендарну пісню Прощай Сестрички Віки

У п’ятницю, 30 жовтня, Христина Соловій представила четвертий сингл з майбутнього альбому, який буде присвячений культурі українських 1990-х. Пісня Прощай — це присвята легенді української рок-сцени Сестричці Вікі, водночас бажання дати життя знаменитій пісні, яку можна сміливо назвати хітом ВІА Арніка.

Христина Соловій продожує досліджувати українську культуру і зокрема музичну сцену 1990-х років, і звичайно частиною цього дослідження стала легенда української рок-сцени кінця 1980-х початку 1990-х Сестричка Віка, справжнє ім'я Вікторія Врадій.

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Пісня Прощай написана і заспівана юною Вікторією Врадій ще у середині 1970-х у складі львівського ВІА Арніка.

Попри те, що пісня написана в 1970-х, Христина Соловій вирішила переспівати її у складі свого майбутнього альбому, щоб нагадати про витоки музичної свободи, яка розквітне на українській сцені у 90-х, йдеться в пресрелізі.

Для свого дослідження Христина Соловій розшукала та зустрілася із Сестричкою Вікою, яка з 1993 року живе у США. Вона зустрілася з нею у Лос-Анджелесі та записала з нею інтерв'ю. Справа в тому, що легендарна співачка, яку нахивають українською Дженніс Джоплін, українською Ніною Хаген, більше 15 років не з’являлася в українському публічному просторі, тому це размова з нею Христини Соловій — рідкісний випадок.

Цією розмовою Христина Соловій розпочне серію подкастів про українську музику 90-х, в якій вона розмовлятиме з легендами тієї епохи, щоб дослідити їхню творчість і той час, який формував українську сцену.

Історія Прощай почалася в лютому 1975 року у Львові. Тоді гурт Арніка грав на танцях у клубі в центрі міста, і одного вечора до музикантів привели юну Віку Врадій, щоб показати її пісню. Сівши за піаніно, вона наспівала мелодію вигаданою мовою, схожою на англійську. Соліст гурту Віктор Морозов був настільки вражений, що Віку одразу запросили до Арніки, а він сам написав слова до мелодії. Згодом пісня увійшла до платівки гурту.

Віктор Морозов оцінив версію Христини Соловій, назвавши її «проникливою і зрілою».

«Для мене це дуже приємне усвідомлення, що пісня, написана понад пів століття тому, знайшла відгук у вашому серці», — поділився він.

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«Найкраще виконання, яке я могла собі уявити! Мурахи по шкірі ще досі! А все ж моя пісня — бомба!», — так висловилася про версію Христини Сестричка Віка.