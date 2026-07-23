На Львівщині у 53-річного чоловіка виявили хантавірус

У 53-річного мешканця міста Стрий Львівської області лабораторно виявили хантавірусну інфекцію . Напередодні він відпочивав у Хорватії та купався в Адріатичному морі.

Про це повідомили в Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що захворювання у чоловіка розпочалося ще 12 липня. Першими ознаками були: підвищення температури тіла до 38,6 °C, озноб, головний біль, нудота, втрата апетиту та біль в литкових м’язах.

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15 липня чоловіка госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом бактеріальна інфекція неуточнена. Лабораторне дослідження показало, що аналіз на небезпечну інфекційну хворобу лептоспіроз — негативний, проте у сироватці крові виявили РНК хантавірусу. У пацієнта підтвердили геморагічну гарячку з нирковим синдромом.

Епідеміологічне розслідування встановило, що з 1 до 7 липня чоловік перебував на відпочинку у Хорватії, де купався в Адріатичному морі. 11 липня пацієнт їздив гірськими районами Івано-Франківщини. Повертаючись додому, він зупинився у селі Кам’янка Стрийського району, де мив руки у річці Кам’янка.

«Хворий заперечує контакт із мишовидними гризунами, їхніми гніздами чи виділеннями, перебування у підвалах, а також вживання їжі або води, які могли бути забруднені виділеннями гризунів», — зазначили в Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Там зазначили, що наразі конкретне місце та обставини інфікування не встановлені, проте купання в морі та миття рук у річці зазначені як частина даних про пацієнта щодо обставин можливого виникнення інфекційного захворювання, однак не є підтвердженим шляхом інфікування.

За місцем проживання хворого проводять протиепідемічні та профілактичні заходи. Епідеміологічне розслідування триває.

Що потрібно знати про хантавірусну інфекцію?

Хантавіруси — це група вірусів, природними носіями яких є переважно мишовидні гризуни. Патогенні для людини хантавіруси можуть спричиняти два основні типи захворювань: геморагічну гарячку з нирковим синдромом та хантавірусний легеневий синдром.

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Як передаються хантавіруси?

Людина може інфікуватися:

вдихаючи пил, забруднений сечею, фекаліями або слиною інфікованих гризунів;

під час прибирання старих будівель, горищ, підвалів, складів, сараїв і дачних приміщень, де є сліди гризунів;

через продукти або воду, забруднені виділеннями гризунів;

у разі потрапляння виділень гризунів на слизові оболонки або пошкоджену шкіру.

Які симптоми можуть виникнути?

Початкові прояви хантавірусної інфекції можуть нагадувати інші інфекційні захворювання, зокрема лептоспіроз. Тому встановлення діагнозу потребує лабораторного підтвердження. Найчастіше захворювання розпочинається раптово. Можуть з’явитися:

висока температура;

сильна слабкість та озноб;

головний біль;

біль у м’язах, спині або животі;

нудота, блювання та втрата апетиту;

Небезпечні симптоми

Через кілька днів стан може погіршитися. Тривожними ознаками є:

зменшення кількості сечі;

біль у попереку;

набряки;

різке зниження артеріального тиску;

порушення роботи нирок.

Симптоми хантавірусної інфекції можуть з’явитися через 1−8 тижнів після інфікування. Тривалість інкубаційного періоду може відрізнятися залежно від виду хантавірусу.