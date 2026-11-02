Під час гуманітарної місії з евакуації цивільних з окупованих Олешок вдалося вивезти 105 домашніх улюбленців, зокрема чотири папуги. Про це повідомив Омбудсман Лубінець під час пресконференції за підсумками місії.

Про це повідомляє кореспондент NV Сергій Окунєв з місця події.

За словами Лубінця, мешканців Олешок, які захотіли повернутися до України, перш за все доправили до лікарень.

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«Наші громадяни приїхали не самі. Дуже багато взяли з собою домашніх улюбленців. Нам вдалося повернути 105 домашніх улюбленців, включно з чотирма папугами. Дуже багато собак і кішок», — сказав Омбудсман.

Українська команда розуміла, наскільки це чутливе питання, тому все пропрацювали заздалегідь. Зокрема, привезли з собою клітки для транспортування тварин. Наразі ними опікується організація UAnimals.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В UAnimals напередодні заявили, що евакуйованих тварин доставили до ветеринарних клінік. Їх оглядають та надають допомогу. Про їхній стан повідомлять пізніше, оскільки серед тварин є дуже ослаблені.

«Ми не можемо врятувати всіх. Та кожне життя безцінне, й ми робимо все, що в наших силах», — зазначили в організації.

Що відомо про евакуацію з Олешок

27 жовтня в Олешках розпочалася гуманітарна місія з евакуації цивільних за посередництва США. В місті запрацював режим тиші.

30 жовтня, після розмінування та доставлення допомоги, стартував основний етап гуманітарної місії — евакуація. Було підготовлено 25 автобусів на 750 місць. Мешканці Олешків, які висловили бажання повернутися на підконтрольні Києву території, вирушили до російської Анапи у Краснодарському краї. Звідти вони вилетіли до Білорусі чотирма літаками, а потім — автобусами до України. Також було евакуйовано тих, хто захотів виїхати до Росії. Частина жителів залишилася у місті.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що з початку перемир’я не було зафіксовано жодного обстрілу.

31 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення гуманітарної операції з евакуації людей.

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За даними Генштабу ЗСУ, російські війська використали гуманітарну паузу в Олешках для посилення своїх позицій.

Агенція AFP писала, що Київ пропонував продовжити перемир’я, що діяло в Олешках, однак Москва відхилила таку ініціативу.