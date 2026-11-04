Велика Британія перепросила перед українськими дітьми-біженцями, яким в англійських школах пропонували вивчати російську мову. Тепер діти зможуть отримати кваліфікацію GCSE (General Certificate of Secondary Education) з української мови.

Про це пише The Guardian.

Раніше українські діти назвали «образливим» те, що вчителі пропонували їм вивчати російську мову — через відсутність можливості скласти іспит GCSE з української.

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Нова кваліфікація стане доступною в Англії у 2028 році. Вона розробляється екзаменаційною радою AQA, яка отримала грант в розмірі 340 тисяч фунтів стерлінгів від Міністерства освіти.

«Багатьох учнів фактично змушували обирати російську мову. Мені дуже прикро, що вони опинилися в такій ситуації. Вкрай важливо, щоб вони мали доступ до іспиту GCSE з української мови», — заявила міністерка освіти Британії Джорджія Гулд.

Це рішення стало результатом багаторічних зусиль українського уряду та громадських організацій, які відстоювали інтереси понад 30 тисяч українських дітей, що знайшли притулок у Великій Британії.

У 2024 році Міністерство освіти і науки України надіслало листа британському міністерству. У ньому українські посадовці висловили стурбованість тим, що «через відсутність іспиту GCSE з української мови шкільні працівники чинять тиск на багатьох дітей, спонукаючи їх складати іспит GCSE з російської мови».

«Одним із прохань українського уряду до нас було запровадження іспиту GCSE з української мови; з таким самим проханням зверталися також представники громади та молодь. Ми дуже пишаємося тим, що можемо це реалізувати, а також пишаємося нашим партнерством з українським урядом», — наголосила Джорджія Гулд.

Очільник українського МОН Андрій Бутенко назвав це рішення «ще одним кроком у забезпеченні освітніх прав наших дітей за кордоном».

«Для нас це надзвичайно важливо. Адже де б не перебували українські діти, вони мають зберігати зв’язок із рідною мовою, культурою та національною ідентичністю. Водночас здобувати якісну освіту й мати можливості для подальшого розвитку», — написав він на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, викладання української мови в межах нової кваліфікації GCSE планують розпочати у вересні 2028 року, а перші іспити відбудуться у 2029 році. Вони також будуть доступні в Уельсі та Північній Ірландії.