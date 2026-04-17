«Не про естетику, а про реальність». Мережею завірусилося відео романтичної зйомки на тлі темного київського неба після обстрілу

Вночі 16 квітня Росія масовано обстріляла Київ ракетами. На ранок 16 квітня у пари закоханих була запланована романтична зйомка, яку вони вирішили не скасовувати попри те, що небо було затягнуто димом.

Про це розповіла українська фотографка Дар’я Заточна, яка і робила для пари зйомку.

Дар’я опублікувала фото і відео з ранкової фотосесії та написала: «Сьогодні мала бути зйомка на світанку, але вийшло не про естетику, а про реальність, у якій ми живемо. Київ. 16.04.2026».

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Під іншим постом фотографка зазначила: «Ми їхали на цю зйомку за тишею світанку, але цей ранок виявився іншим. У ньому більше звуків, ніж тиші. Більше напруги, ніж спокою. І більше правди, ніж будь-якої естетики. Наша реальність. Така, як вона є».

У коментарі BBC Дар’я розповіла, що коли планувала зйомку на світанку, не думала, що вона буде така — небо затягнуте темним димом після масованої ракетної атаки.

«Я одразу сказала клієнтам: це буде не та історія, яку ми планували. Але вона буде такою, що відповідає нашій реальності», — зазначила фотографка.

Під час фотосесії пролунала нова повітряна тривога. «Ми відійшли і чули, як пролітають шахеди, а потім повернулися до зйомок. Зрештою це те, що сьогодні роблять українці щодня. Роблять паузу, а потім продовжують жити далі», — зазначила Дар’я.

Внаслідок атаки РФ по Києву 16 квітня загинуло чотири людини, серед яких 12-річний хлопчик. Постраждало понад 60 людей, серед яких медики та поліцейські, які отримали травми через повторний обстріл РФ. Внаслідок атаки пошкодило 17 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони столиці. Також під атакою був Шевченківський район.