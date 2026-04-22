Костянтин і Влада Ліберови не погоджували знімки, зроблені в Херсоні, із пресофіцером місцевої поліції — Детектор медіа

Костянтин і Влада Ліберови не погоджували знімки, зроблені в Херсоні, із пресофіцером місцевої поліції (Фото: libkos/Instagram)

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови не погоджували знімки, зроблені в Херсоні 6−7 квітня, із пресофіцером місцевої поліції. Раніше їх звинуватили у неетичності під час зйомки евакуації тіл загиблих.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на Управління патрульної поліції Херсонської області.

Журналісти запитали, чи супроводжували представники патрульної поліції фотографів у «червоній зоні» Херсона, зокрема на території залізничного вокзалу, і чи була їхня робота узгоджена зі старшим інспектором пресслужби Костянтином Кельбасом.

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Як розповіли в поліції, правоохоронці дійсно супроводжували Ліберових під час їхньої роботи у місті, але фотографи не погоджували опубліковані знімки із пресофіцером.

На питання, чи відомо правоохоронцям про публікацію світлин з об'єктами критичної інфраструктури й чи вбачають у цьому порушення, в управлінні відповіли, що не володіють і не зобов’язані володіти такою інформацією.

Що відомо про ситуацію з Ліберовими

На початку квітня подружжя опублікувало кілька добірок фото з Херсону, зроблених під час їхньої поїздки до міста. Серед знімків, світлини критичної інфраструктури міста, заборонених до знімання — вокзал та вагони, які стоять на коліях, та прибережна зона.

Також на знімках є люди, які за твердженнями очевидців, просили їх не знімати. Ба більше, ці ж фото, крім соцмереж, фотографи виклали для продажу фотобанку Getty Images.

Після цього фотографів розкритикували херсонські журналісти, які зауважили, що для того, щоб знімати критичну інфраструктуру міста, зокрема, вокзал потрібен дозвіл та супровід пресофіцера.

Крім того, усі знімки критичної інфраструктури мають проходити погодження. У коментарі виданню Детектор Медіа пресофіцер Сил оборони Херсона Руслан Михайлевський повідомив, що не супроводжував Ліберових.

Інша претензія до фотографів полягає в тому, що вони знімали загиблого внаслідок ворожого обстрілу чоловіка у його квартирі та його вбиту горем матір.

Ліберови нібито не зважили на її заперечення зйомки та на прохання присутньої поряд із нею працівниці комунального підприємства Парки Херсона Ольга Чернишова. Обидві жінки потрапили на знімки Ліберових.

У коментарі УП Життя Костянтин Ліберов пояснив, що вони працювали у Херсоні легально із погодженим запитом на роботу в цьому регіоні, зокрема у супроводі патрульної поліції та пресофіцера 34-ї бригади морської піхоти.

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Щодо обвинувачень у квартирі загиблого без згоди матері, то Костянтин Ліберов зауважив, що жодної заборони вони не отримували.