«Нагадування про вбивство моєї мами». Донька вбитої у Бучі Ірини Фількіної відреагувала на фоторекламу з яскравим манікюром в землі

Днями мережею поширилося фото жіночих рук з яскравим манікюром, який був присипаний землею, зроблене в Запоріжжі. Світлина нагадала користувачам соцмереж про вбивство окупантами Ірини Фількіної в Бучі на початку повномасштабної війни.

На початку березня 2022 року у Бучі російські військові злочинці застрелили Ірину, коли вона їхала додому. Після деокупації міста фотографом Reuters Зохрою Бенсемра було зроблене фото, яке стало не лише одним з жахаючих символів війни та доказом злочинів РФ, а й яке допомогло рідним Ірини впізнати її — фото руки з яскравим червоним манікюром, присипаної землею.

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Фото: REUTERS / Zohra Bensemra

На фото, яке поширилося мережею як реклама у липні 2026 року відреагувала донька вбитої жінки, яка зазначила, що світлина нагадала їй про смерть рідної людини від рук росіян. Також жінку обурило те, що фото зробили нібито за задумом американського тренду.

«Ось це допис висвітився мені, як нагадування про вбивство моєї мами. Я б пропустила і не стала б піднімати це питання, бо за 4,5 роки потрапляла багато разів на людей, які розганяли цю ситуацію. Але коли замість того, щоб визнати свій пройоб і бажання хайпонуть вони описують це як американський тренд», — написала донька Ірини.

Салон, в якому зробили цей манікюр, висловив свою позицію, заявивши, що вони лише зробили нігті, проте до фото та ідеї висвітлення роботи не причетні.

«Останніми днями манікюр, який був виконаний у нашому салоні, опинився в центрі обговорень. Багато хто пов’язав цю публікацію з нашою позицією, тому хочу висловитися як власниця салону та майстер. <…>

Моя відповідальність — це якісно виконана послуга, стерильність, безпека, професійний сервіс і красивий манікюр. Саме за це я відповідаю перед кожним клієнтом. Те, як людина після відвідування салону фотографує чи знімає свою покупку, зачіску, макіяж або манікюр, які підписи додає, які тренди використовує чи який сенс вкладає у власний контент, — це її особисте рішення. Я не можу контролювати особисті сторінки клієнтів і не погоджую їхні майбутні публікації.

Це відео було створене без участі салону. Ми не брали участі в розробці ідеї, не погоджували сценарій, не були замовниками чи ініціаторами цього контенту", — зазначила власниця салону.

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Фото: Instagram salon_nails_salon

Українці підтримали доньку Ірини та сказали, що фото руки її мами у Бучі досі нагадують про перші дні війни, а також викликають сум.

Фото: Threads s.c.h.1.r.u.c.h.k.a