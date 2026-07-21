Понад 13 мільярдів за шість років. Фонд Сергія Притули підбив підсумки діяльності у річницю заснування

Фонд Сергія Притули сьогодні є однією з найбільших благодійних організацій України, яка реалізовує системні проєкти для посилення обороноздатності та стійкості країни. У шосту річницю заснування представники Фонду розповіли результати своєї роботи.

З початку повномасштабної війни Фонд зібрав 13 007 032 686,56 грн на підтримку Сил оборони України, а також прифронтових та деокупованих громад.

Ці кошти дозволили допомогти 935 підрозділам Сил оборони України. Військові отримали:

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11 898 розвідувальних БпЛА різних рівнів,

30 442 ударних БпЛА,

4 172 дрони-перехоплювачі.

Крім того, передали 448 012 одиниць засобів тактичної медицини, 27 702 одиниці засобів зв’язку — включно із терміналами Starlink, ретрансляторами ручними та автомобільними раціями, понад 14 тисяч одиниць оптики та інше оснащення.

Фото: Надано представниками Фонду Сергія Притули

За словами команди, за шість років роботи Фонд розбудував власну експертизу — від забезпечення війська критично необхідним обладнанням до створення навчальних програм та розвитку нових технологічних спроможностей разом із українськими виробниками.

Окрім мілітарного та гуманітарного напрямів, Фонд розвиває Центри готовності цивільних у 87 осередках по всій країні та Навчальний Центр, де готують екіпажі дронів-перехоплювачів. Prytula Foundation USA, своєю чергою, залучає підтримку України у США та розширює можливості міжнародної філантропії, зазначили представники Фонду.

«Ми маємо можливість ефективно працювати завдяки довірі громадянського суспільства, українських бізнесів та міжнародних донорів, які через нас допомагають тим, хто цього потребує. Ми вдячні кожному за внесок і за довіру. Коли Фонд створювався, складно було уявити масштаби викликів, з якими нам доведеться зіткнутися. Разом із країною змінювався і Фонд — від невеликої команди ми виросли до організації, здатної реалізовувати масштабні системні проєкти. Але незмінним залишається головне — відповідальність перед людьми, які нам довіряють, і перед тими, для кого ми працюємо щодня», — зазначає Андрій Шувалов, СЕО Фонду Сергія Притули.

Фото: Надано представниками Фонду Сергія Притули

Станом на сьогодні Фонд реалізував низку масштабних проєктів. Серед них — Народний Байрактар, закупівля британських бронетранспортерів Spartan, спільний із Сергієм Стерненком збір На помсту, під час якого за добу вдалося зібрати 352 млн грн на 142 дрони-камікадзе, зокрема далекобійні БпЛА Бобер, а також найбільший оборонний збір в історії України — Єдинозбір.