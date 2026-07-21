З Twenty One Pilots та Lorde. Ветеран з Вінниччини виступив на фестивалі у Чехії

З 15 по 18 липня у Чехії пройшов популярний фестиваль Colours of Ostrava, на якому виступив український ветеран Роман Черкас з псевдонімом Ro_Ma 4E.

Про це повідомили в Калинівської міської ради.

Мешканець Вінницької області виступив у перший день фестивалю, презентувавши слухачам треки у стилі Drum&Bass.

«Роман презентував новий трек Ой їхав я коло млина, створений Imagination Project та І сад зацвів спеціально для цієї події в рамках проєкту поєднання сучасної електронної музики та української етніки», — зазначили представники міської ради.

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Фото: Калинівська міська рада

Після виступу Роман поспілкувався з чеськими і польськими журналістами, яким розповів свою історію.

На фестивалі також виступила українська бандуристка та співачка Марина Круть. Серед хедлайнерів події були Twenty One Pilots, Lorde, Teddy Swims та інші.

Що відомо про Романа Черкаса

Роман з міста Калинівка Вінницької області. Протягом понад 20 років життя чоловік був штурманом на флоті, проте після початку повномасштабної війни він долучився до лав оборонців України у Третій танковій бригаді. Взимку 2024 року під час боїв у Луганській області Роман отримав важке поранення і втратив обидві ноги.

Чоловік пережив понад десять операцій, тривале лікування та реабілітацію. Проте, щоб покращувати не лише фізичний, а й моральний стан, Роман почав займатися музикою та став діджеєм.

«Музика стала для мене енергією, життєвою енергією. Якщо я два дні нічого не слухаю і не граю, тоді починаються фантомні болі, погані думки і навіть депресія. Для мене музика — це звичайне заняття, мої ліки», — розповідав Роман.