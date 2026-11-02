Двоє мешканців Олешок, яких вдалося евакуювати до України 31 жовтня , слухали в окупації українське радіо, зокрема Radio NV. Завдяки цьому вони дізналися про евакуацію.

Про це свідчить відео ДПСУ.

За словами двох людей, якби не розголос про гуманітарну катастрофу в окупованому місті, їм би не вдалося виїхати

«Тому що це були фільтрації і жах», — сказала жінка.

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Їхню квартиру росіяни спалили вщент, через що вони були змушені переселитися до знайомих.

Вони отримували інформацію, слухаючи українське радіо. Вночі, коли російські військові не пересувалися через активність дронів, люди вмикали радіоприймачі. Так вони дізналися про евакуацію.

«В Олешках ми слухали українське радіо… Ну, хвиля — Суспільне радіо, Українське радіо. Radio NV слухали й Радіо Культура, — розповіла евакуйована жінка.

Що відомо про евакуацію з Олешок

27 жовтня в Олешках розпочалася гуманітарна місія з евакуації цивільних за посередництва США. В місті запрацював режим тиші.

30 жовтня, після розмінування та доставлення допомоги, стартував основний етап гуманітарної місії — евакуація. Було підготовлено 25 автобусів на 750 місць. Мешканці Олешків, які висловили бажання повернутися на підконтрольні Києву території, вирушили до російської Анапи у Краснодарському краї. Звідти вони вилетіли до Білорусі чотирма літаками, а потім — автобусами до України. Також було евакуйовано тих, хто захотів виїхати до Росії. Частина жителів залишилася у місті.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що з початку перемир’я не було зафіксовано жодного обстрілу.

31 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення гуманітарної операції з евакуації людей.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська використали гуманітарну паузу в Олешках для посилення своїх позицій.

Агенція AFP писала, що Київ пропонував продовжити перемир’я, що діяло в Олешках, однак Москва відхилила таку ініціативу.