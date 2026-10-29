Цивільних прикрив доброволець з Румунії. У 63 ОМБр розповіли подробиці евакуації восьми людей з Лимана на Донеччині

У 63-й окремій механізованій бригаді Третього армійського корпусу розповіли п одробиці евакуації восьми людей з Лимана на Донеччині, про яку стало відомо 26 жовтня.

Про це розповів начальник відділу комунікацій 63 окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин Суспільному.

Ініціаторами евакуації стали військовослужбовці ударно-пошукової групи 3-го механізованого батальйону бригади, які виконували бойові завдання в Лимані. До них звернулися цивільні з проханням допомогти евакуюватися. Командування дало дозвіл на це, після чого вони організували масштабну операцію із залученням кількох підрозділів.

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Для безпечного вивезення мешканців міста військові забезпечили повітряну підтримку, залучили наземні роботизовані комплекси, організували моніторинг маршрутів на наявність російських дронів та здійснили переправу через річку. Після цього цивільних евакуювали броньованим автомобілем MaxxPro.

Під час одного з етапів евакуації група потрапила під атаку російського FPV-дрона. Румунський доброволець, який брав участь у порятунку людей, закрив їх собою від удару.

«Він отримав дуже важке поранення, втратив кінцівку. Хлопці з розвідвзводу дуже швидко його змогли евакуювати, надати допомогу, повезли в госпіталь. Зараз він перебуває в лікарні, почувається добре, але звичайно, що потрібне буде йому протезування», — розповідає Ростислав Ящишин.

Військовий додає, що наразі самостійно залишити Лиман без ризику для життя людям похилого віку чи маломобільним практично неможливо, оскільки російські дрони полюють на будь-який транспорт і пересування в районі міста. Саме тому кожна така операція потребує ретельного планування, ресурсів і злагодженої роботи великої кількості військовослужбовців.

Нагадаємо, серед урятованих — літня жінка, троє людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, а також чоловік із важким пораненням ноги. Усіх вісьмох цивільних доправили до безпечного місця.