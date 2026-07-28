«Наш хліб та хліб наших дітей». Організатори джип-турів просять створити маршрути, які не проходитимуть по рекреаційних зонах

Асоціація власників джипів та квадроциклів просить створити офіційні маршрути для джипінгу в Карпатах та посилити контроль над людьми, які привозять свою техніку.

Про це написав представник асоціації Роман, який звернувся до до громади Яремче, Державної екологічної інспекції Карпатського регіону, Карпатського НПП, Нацполіція України та органів прокуратури.

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«Ми — велика частина Яремчанської громади, більше 300 осіб, яка організовує тури на джипах та квадроциклах, показуємо найкращі локації в Карпатах і розвиваємо туризм, а ще вкладаємо значну ланку в поповненні місцевого бюджету, надаємо роботу багатьом людям», — написав чоловік.

За словами Романа, компанії, які надають послуги джипінгу, регулярно допомагають українським захисникам. Також представник асоціації наголосив, що вони надають допомогу людям з інвалідністю, які через стан здоров’я не можуть самостійно піднятися на вершини гір, проте також мають право бачити красу українських Карпат.

«Ми хочемо врегулювання питань, що стосується джипінгу, створення маршрутів, які не проходитимуть по рекреаційних зонах, та створення контролю для тих людей, які привозять свою техніку і порушують норми закону, через яких страждаємо ми і наші Карпати. Це — наш хліб та хліб наших дітей, а ще це одна з ланок туризму, яка розвинута в багатьох країнах світу», — додав Роман.

Раніше у Яремчанській міській раді зазначали, що позиція міського голови Яремче Андрія Мироняка не є категоричною.

«Такий вид туризму має право на життя, якщо чітко визначити та затвердити маршрути. Позашляховики повинні пересуватися лише визначеними дорогами, ніяк не природними територіями. Адже найбільшої шкоди природа зазнає тоді, коли авто рухаються по рослинності, а не дорогою. Потрібно облаштувати інфраструктуру, визначити місця для зупинок, забезпечити належне прибирання територій», — писали в Яремчанській міській раді.