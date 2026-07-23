В Яремче організатори джип-турів протестували через заборону поїздок заповідником

22 липня організатори джип-турів у Яремче вийшли на протест через заборону поїздок територією природно-заповідного фонду та намагалися заблокувати роботу пункту екоінспекції.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Карпатського округу.

Зазначається, що 21 липня екологи, працівники Карпатського національного природного парку та поліція перевіряли, чи возять організатори джип-турів своїх клієнтів територією природно-заповідного фонду, що заборонено законом.

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«Такі заходи проводилися з метою забезпечення додержання встановленого режиму охорони території природно-заповідного фонду, попередження правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності», — зазначили представники Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

Наступного дня, 22 липня, організатори джип-турів вийшли на протест біля Пункту екологічного контролю № 1 у Яремче, метою якого було блокування роботи Пункту та врегулювання ситуації щодо проїзду по території природно-заповідного фонду, попри те, що такі дії заборонені законом і шкодять заповідникам.

Зокрема з початку 2026 року інспектори зафіксували сім випадків проїзду механічними транспортними засобами через територію природно-заповідного фонду, за що склали сім адміністративних протоколів (ст. 91 КУпАП України), які наразі розглядаються в суді. Завдані збитки цими поїздками оцінили в 41 724 гривень.

Також інспектори опрацювали 14 звернень про ймовірні незаконні заїзди на територію природно-заповідного фонду. За результатами перевірок шкоду, завдану незаконними пересування невстановленими особами, оцінили в близько 1,4 млн гривень.