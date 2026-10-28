Рятував тварин і допомагав людям. На Донеччині від удару дрона загинув канадський волонтер Джессі Адамс

На Донеччині від удару дрона загинув канадський волонтер Джессі Адамс (Фото: raincoastdogrescue / Instagram)

25 жовтня під час евакуації тварин із Краматорська загинув канадський волонтер Джессі Адамс. Російський дрон влучив в лобове скло автомобіля, у якому перебував волонтер.

Про це повідомили в організації Animal Rescue Kharkiv (Порятунок тварин. Харків).

Як розповіли волонтери, російський FPV-дрон атакував евакуаційну машину, у яку щойно завантажили врятованих тварин. Дрон влучив прямо в лобове скло. Волонтер зазнав важких травм, і його негайно доправили до місцевої лікарні.

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Медики провели реанімаційні заходи та екстрену операцію, але врятувати життя канадцю не вдалося.

Джессі Адамс долучився до команди Animal Rescue Kharkiv і разом з українськими рятувальниками виїжджав у прифронтові населені пункти, щоб рятувати тварин і допомагати людям.

«Коли людина долає пів світу, щоб працювати пліч-о-пліч із тобою в одних із найскладніших умов, це означає більше, ніж можна висловити словами. Завдяки Джессі сьогодні живі сотні тварин», — зазначають в організації.