Внаслідок теракту у Києві загинув двірник, який закрив собою дитину

Двірник Олександр у Києві закрив собою дитину під час теракту 18 квітня (Фото: Скріншот відео Київ24)

Унаслідок теракту, який відбувся у Голосіївському районі Києва 18 квітня, помер двірник. Місцеві знали його як дядю Сашу. За словами журналістів, чоловік закрив собою 12-річного хлопчика Артема.

Про це повідомляє телеканал Київ24.

Журналістка розповіла, що двірник став сьомою жертвою 58-річного стрілка. Дядя Саша помер у лікарні 20 квітня від отриманих травм під час теракту.

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Виявилося, що двірник Олександр — це людина, яка собою закрила 12-річного Артема від озброєного нападника. Ці кадри потрапили на камери відеоспостереження та на записи з бодікамер поліцейських.

Чоловік отримав важкі поранення печінки, кишківника та шлунку. Лікарі понад добу боролися за його життя, проте врятувати дядю Сашу не вдалося.

У Голосіївській районній державній адміністрації розповіли, що двірник Олександр Перга працював робітником із комплексного прибирання з 2021 року. Там зазначили, що чоловік сумлінно виконував свою роботу, дбаючи про чистоту і комфорт мешканців свого мікрорайону.

Повідомляється, що чоловік був завжди усміхнений, а місцеві знали його як добру та привітну людину, яка завжди допомагала мешканцям при потребі. Так одного разу чоловік за власні кошти посадив у дворі ялинку, яку перед зимовими святами самостійно прикрасив цукерками для дітей. Місцеві діти називали його дідом, а він їх онуками.

Також жителі розповіли, що Олександр закликав саджати фруктові дерева, щоб весною вони радували киян цвітом, а влітку — соковитими плодами.

Двірник цікавився різьбленням і мріяв після перемоги України зробити великий стіл, поставити його у дворі та разом з усіма мешканцями відсвяткувати цей день.

Журналістка розповіла, що двірник піклувався про місцевого кота. Зараз тварина ходить двором, а жителі будинку, біля якого сталася стрілянина, годують її та вирішують, хто забере до себе кота.

Фото: Скріншот відео Київ24

Що відомо про теракт у Києві 18 квітня

18 квітня у Голосіївському районі столиці чоловік підпалив власну квартиру, після чого вийшов на вулицю та почав розстрілювати перехожих. Згодом нападник увірвався до супермаркету, де утримував заручників, одного з яких він убив. Після цього спецпризначенці КОРД ліквідували чоловіка під час штурму. Нападником виявився 58-річний уродженець Москви, який останні роки мешкав у Києві.

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Загалом загинуло семеро людей, окрім терориста, і 14 осіб постраждало. Серед них хлопчик, який унаслідок теракту втратив батька і тітку.

19 квітня голова Патрульної поліції Євген Жуков оголосив про свою відставку після того, як у Мережі з’явилося відео втечі патрульних під час стрілянини. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що двом поліцейським, які втекли під час теракту, а не зупинили озброєного чоловіка, оголосили про підозру.