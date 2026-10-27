«Цинічні дії». Міністр освіти України Бутенко показав наслідки удару РФ по Торговельно-економічному університету у Києві
Пошкоджень зазнав Державний торговельно-економічний університет (Фото: Андрій Бутенко/Facebook)
Пізно ввечері 26 жовтня під час першої хвилі ракетної атаки РФ на Київ пошкоджень зазнав Державний торговельно-економічний університет України, внаслідок якого поранені п’ятеро людей. Міністр освіти Андрій Бутенко показав пошкодження.
Андрій Бутенко показав фото пошкоджених внаслідок падіння російської ракети корпусів Державного торгівельно-економічного університету. Тут постраждали як навчальні корпуси так і гуртожитки, а поранення отримали п’ятеро студентів та співробітників університету. У приміщеннях вибуховою хвилею вибиті вікна і двері, а на подвір'ї на місці влучання ракети утворилася глибока вирва.
Міністр нагадав, що Росія вкотре «цинічно взяла під приціл обʼєкти освітньої інфраструктури».
«Це вже вкотре країна-терорист атакує заклади освіти. Університет, наукова установа, коледж, школа чи дитячий садочок — ворог без жодного жалю чи людяності спрямовує свої ракети на дітей, вчителів та науковців. Цинічним діям Москви немає жодних виправдань», — зазначив він.
Він звернувся працівників освітніх закладів, учнів та студентів перебувати в укриттях під час тривоги.
«Вкотре прошу всіх учасників освітнього процесу: під час повітряної тривоги важливо негайно перейти в укриття. Безпека має бути передусім і сховище — безальтернативний варіант при російських обстрілах».
І повідомив, що наразі в університеті оцінюють завдані збитки.
Під час попередньої масованої атаки РФ на Україну 21 жовтня РФ пошкодила одразу три університети — в Умані, Кременчуці та Києві.