«Цинічні дії». Міністр освіти України Бутенко показав наслідки удару РФ по Торговельно-економічному університету у Києві

Пізно ввечері 26 жовтня під час першої хвилі ракетної атаки РФ на Київ пошкоджень зазнав Державний торговельно-економічний університет України, внаслідок якого поранені п’ятеро людей . Міністр освіти Андрій Бутенко показав пошкодження.

Андрій Бутенко показав фото пошкоджених внаслідок падіння російської ракети корпусів Державного торгівельно-економічного університету. Тут постраждали як навчальні корпуси так і гуртожитки, а поранення отримали п’ятеро студентів та співробітників університету. У приміщеннях вибуховою хвилею вибиті вікна і двері, а на подвір'ї на місці влучання ракети утворилася глибока вирва.

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Міністр нагадав, що Росія вкотре «цинічно взяла під приціл обʼєкти освітньої інфраструктури».

Фото: Андрій Бутенко/Facebook

«Це вже вкотре країна-терорист атакує заклади освіти. Університет, наукова установа, коледж, школа чи дитячий садочок — ворог без жодного жалю чи людяності спрямовує свої ракети на дітей, вчителів та науковців. Цинічним діям Москви немає жодних виправдань», — зазначив він.

Фото: Андрій Бутенко/Facebook

Фото: Андрій Бутенко/Facebook

Він звернувся працівників освітніх закладів, учнів та студентів перебувати в укриттях під час тривоги.

«Вкотре прошу всіх учасників освітнього процесу: під час повітряної тривоги важливо негайно перейти в укриття. Безпека має бути передусім і сховище — безальтернативний варіант при російських обстрілах».

Фото: Андрій Бутенко/Facebook

Фото: Андрій Бутенко/Facebook

І повідомив, що наразі в університеті оцінюють завдані збитки.

Під час попередньої масованої атаки РФ на Україну 21 жовтня РФ пошкодила одразу три університети — в Умані, Кременчуці та Києві.