Під ударами КАБів, дронів і артилерії: Денис Христов показав, як виживають люди у прифронтовій Дружківці

Прифронтова Дружківка на Донеччині щодня опиняється під масованими російськими обстрілами. Місто, яке до повномасштабної війни було одним із найбільших промислових центрів регіону, сьогодні перебуває лише за 13 кілометрів від лінії фронту.

Український волонтер Денис Христов на псевдо Голландець регулярно евакуює цивільних мешканців прифронтових територій, зокрема тих, хто досі лишається у Дружківці. Як живуть люди під постійними атаками та в яких умовах відбувається евакуація мирних мешканців, Христов показав у проєкті Тревел нашого часу телеканалу Дім.

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За словами волонтера, за останні місяці безпекова ситуація у Дружківці стрімко погіршилася. Окупанти регулярно застосовують керовані авіабомби (КАБ), ударні безпілотники, FPV-дрони, дрони на оптоволокні, а також ствольну й реактивну артилерію, якими б’ють зокрема по цивільному населенню міста.

Під час липневої поїздки команда проєкту стала свідком удару трьома КАБами по житлових кварталах. Перший авіаудар прийшовся поблизу багатоповерхового будинку. Другий КАБ влучив у приватний сектор. Загинув чоловік, який у момент атаки йшов вулицею. Місцевий житель показав журналістам уламок авіабомби, який знайшов у власному дворі.

Фото: Телеканал Дім

"Тільки поставив нові вікна після березневого прильоту, а тепер знову. Цього разу дах пошкодило, двері вибуховою хвилею просто вирвало", — розповів він.

Третій КАБ впав посеред приватного сектору й убив двох дітей, які разом із батьком йшли вулицею. Загалом того дня загинули вісім мирних мешканців.

Фото: Телеканал Дім

Через безперервні обстріли у Дружківці повністю відсутні централізовані електропостачання, вода та газ. Відновити комунікації практично неможливо, адже ремонтні бригади також потрапляють під ворожий вогонь. Мешканці набирають воду зі свердловин, готують їжу на багаттях, користуються буржуйками. Медична допомога працює лише в режимі екстреної стабілізації поранених, яких одразу евакуюють до інших міст.

Із довоєнних 54 тисяч жителів у Дружківці залишилося близько чотирьох тисяч людей. Самостійно залишити місто сьогодні надзвичайно небезпечно. Евакуацію здійснюють волонтери та поліцейський підрозділ Білий янгол, використовуючи броньовані автомобілі.

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Цього разу Денис Христов разом із поліцейськими евакуював чотирьох людей. Серед них була жінка, яка до останнього працювала на місцевому ринку. "Я торгувала кормом для тварин. Нещодавно біля моєї точки вже прилітало. А продавчиню, з якою ми саме розмовляли під час обстрілу іншого ринку, дуже тяжко поранило. Лікарі боялися, що не довезуть її живою, але вона вижила", — розповіла евакуйована мешканка.

Усіх евакуйованих доставили до транзитного шелтера у Краматорську, звідки вони вирушили до безпечніших регіонів України. Зазначається, що поліцейські закривали людей собою. Однак не кожна евакуація завершується без втрат.

Начальник відділу евакуації підрозділу Білий янгол Геннадій Юдін розповів про операцію 8 липня, під час якої екіпаж атакували російські FPV-дрони. Поліцейські вивозили 75-річного маломобільного чоловіка та його 50-річного сина. Через неможливість під'їхати автомобілем до будинку частину маршруту довелося долати пішки. Коли група вийшла на відкриту ділянку, їх атакував безпілотник.

«Дрон вибухнув буквально за півтора метра від візка з дідусем. Напарники отримали поранення, зачепило і батька з сином. У мене теж поранене плече та обличчя», — розповів Геннадій Юдін.

За його словами, майже одразу над ними з’явився другий дрон: «Ми сховалися під деревами. Він кружляв приблизно пів хвилини, не знайшов нас і полетів».

Після цього поліцейські надали першу допомогу всім пораненим, наклали турнікети, завантажили людей до автомобіля та змогли вивезти їх із Дружківки. «До лікарні доїхали всі. Усім надали допомогу. Найголовніше — усі залишилися живі», — підсумував начальник відділу евакуації Білого янгола.