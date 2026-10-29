Підтримка після служби. Як ветеранки та ветерани можуть скористатись програмами з адаптації, медицини та бізнес

Перекваліфікація, житлові та бізнес-ініціативи, безкоштовна кріоконсервація, юридична й психологічна допомога: відповідаємо на головні запитання про те, як працюють державні програми реадаптації.

20,5 млрд грн передбачено проєктом Державного бюджету України на 2027 рік на реалізацію ветеранської політики. Це на 3 млрд грн більше у порівнянні з 2026 роком. Такі дані у відповідь на запит NV наводить Міністерство у справах ветеранів України.

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Яку допомогу та підтримку можуть отримати від держави ветерани і ветеранки сьогодні, як нею скористатися, пояснюємо у експлейнері.

Які програми професійної адаптації, перенавчання та працевлаштування передбачає держава для ветеранів і ветеранок сьогодні?

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Мінветеранів є реалізація державної політики у сфері професійної адаптації.

Саме професійна адаптація є однією з ключових складових системи переходу від військової служби до цивільного життя. Такі програми спрямовані на створення можливостей для здобуття нових і вдосконалення наявних професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, зміни професійної діяльності тощо.

Механізм забезпечення професійної адаптації визначає Порядок та умови забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Відповідно до Порядку та умов професійна адаптація передбачає, зокрема: підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, здобуття іншої професійної кваліфікації, спеціальності (спеціалізації), здобуття професійних знань, умінь та навичок у сфері самостійної, ініціативної, господарської діяльності з метою отримання прибутку, підтвердження та присвоєння професійних кваліфікацій.

Аби скористатися послугою, зацікавлена особа самостійно обирає заклад та звертається до відповідного структурного підрозділу, на який покладено функції з питань ветеранської політики, за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) або місцем фактичного проживання (перебування). Якщо заявку схвалено, укладається тристоронній договір про забезпечення професійної адаптації. Відшкодування її вартості здійснюється в межах відповідних бюджетних асигнувань шляхом безготівкового перерахування коштів закладу, який надає відповідну послугу.

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Які ще державні послуги доступні сьогодні ветеранкам після звільнення зі служби?

Підтримкою ветеранів і ветеранок займається також Український ветеранський фонд. Це бюджетна установа, що належить до сфери управління Мінветеранів.

Одним із завдань Фонду є надання бюджетних грантів суб'єктам ветеранського підприємництва та громадським об'єднанням для реалізації проектів, які визначаються як переможці за результатами конкурсного відбору. Проекти мають бути спрямовані, зокрема, на розвиток ветеранського підприємництва, а також здійснення заходів щодо сприяння реінтеграції та реадаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Хто має право на таку підтримку?

Право на отримання бюджетних грантів за напрямом розвитку ветеранського підприємництва мають суб'єкти ветеранського підприємництва, зареєстровані відповідно до вимог Закону України Про ветеранське підприємництво. Бюджетні гранти надаються на конкурсних засадах згідно з порядком та умовами проведення конкурсного відбору.

За весь час діяльності Фонду у 2022−2026 роках переможницями конкурсних відборів Фонду, які отримали грантову підтримку, стали 26 ветеранок.

Крім того, Фонд здійснює компенсацію витрат ветеранам війни, зокрема тим, які евакуйовані за новим місцем проживання в Україні, та зареєстровані як фізичні особи — підприємці (ФОП) або провадять незалежну професійну діяльність і взяті на податковий облік як самозайняті особи. Компенсація виплачується шляхом надання фінансової державної підтримки на безповоротній основі для відновлення та стабілізації ветеранського підприємництва у сумі до 20 тис. грн. Правом на отримання такої компенсації уже скористалися 36 ветеранок.

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Чи допомагають ветеранам і ветеранкам у кар'єрному зростанні після повернення до цивільного життя?

Фонд забезпечує функціонування платформи Кар'єра ветерана — онлайн-ресурсу, спрямованого на сприяння успішній адаптації українських захисників і захисниць до цивільного життя після завершення служби. Платформа надає можливості для створення резюме з урахуванням навичок, здобутих під час служби, перекладу військового досвіду мовою цивільних професій, проходження онлайн-навчання та курсів перекваліфікації, а також доступу до бази актуальних вакансій. Наразі на платформі зареєстровано 3 119 осіб із числа ветеранів і ветеранок.

А як щодо психологічної допомоги?

В Україні діє трирівнева система надання безоплатної психологічної допомоги, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2022 року N 1338 Деякі питання надання психологічної допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та деяким іншим категоріям осіб.

Система включає соціально-психологічну підтримку, фахову психологічну допомогу та комплексну медико-психологічну допомогу, що надається мультидисциплінарними командами. Послуги можуть надаватися у стаціонарній, амбулаторній або дистанційній формі залежно від потреб людини та відповідно до встановленого порядку.

Послуги психологічної допомоги надають 356 фахівців, включених до Реєстру суб'єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів війни та членів їхніх сімей. Отримати послугу можна, самостійно обравши психолога, психотерапевта або психіатра з актуального переліку надавачів послуг на офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів.

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На фінансування цієї програми у 2026 році передбачено 102 183,2 грн.

Чи можуть ветерани і ветеранки отримати юридичні консультації?

Додатково в межах діяльності Гарячої лінії кризової та юридичної підтримки Фонду станом на 1 жовтня 2026 року надано 85 685 консультацій, з яких 74 545 — психологічні та 11 140 — юридичні. У 2025 році серед абонентів, які зверталися за отриманням психологічної допомоги, 58% становили чоловіки та 42% — жінки. У 2026 році співвідношення змінилося: 30% чоловіків та 70% — жінки.

Чи передбачені державні програми з підтримки репродуктивного здоров’я для ветеранів і ветеранок?

У межах Програми медичних гарантій у 2026 році передбачено безоплатне лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) за кошти Національної служби здоров’я України.

Програма передбачає консультації та обстеження спеціалістів, медикаментозну стимуляцію овуляції, забір яйцеклітин і підготовку сперми, запліднення in vitro, зокрема методом ICSI, культивування та перенесення ембріонів, необхідні лікарські засоби й медичний моніторинг до підтвердження або непідтвердження вагітності.

Що необхідно для того, аби такими послугами могла скористатися ветеранка?

Для отримання послуги необхідні встановлений діагноз жіночого або чоловічого безпліддя, відповідність медичним критеріям, висновок мультидисциплінарного консиліуму про наявність показань до проведення ДРТ та відсутність протипоказань. Вік пацієнтки на момент початку циклу ДРТ не повинен перевищувати 40 років. Остаточне рішення щодо можливості лікування за кошти Програми медичних гарантій ухвалює мультидисциплінарний консиліум після оцінки медичних показань.

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Для отримання послуги слід звернутися до лікаря акушера-гінеколога, який приймає в закладі охорони здоров’я, що має договір із НСЗУ на надання амбулаторної допомоги, пройти необхідні обстеження та отримати висновок мультидисциплінарного консиліуму щодо наявності показань до проведення ДРТ та відсутності протипоказань. Послуги надаються закладами охорони здоров’я, які мають договір із НСЗУ за відповідним пакетом медичних послуг.

Знайти медичний заклад можна на дашборді НСЗУ Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, обравши у фільтрах пакет N 63, або за номером контакт-центру НСЗУ 16−77.

В Україні діє програма безоплатного забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин захисників і захисниць. Як нею скористатися?

Для отримання послуги необхідно обрати медичний заклад, який має договір із НСЗУ за пакетом послуг N 71. Перелік таких закладів доступний на вже згаданому вище дашборді НСЗУ за відповідним фільтром.

Військовослужбовиці, які проходять службу та виконують службові обов’язки, мають подати рапорт і отримати погодження протягом п’яти робочих днів. У період відпустки можна безпосередньо звернутися до обраного медичного закладу. Далі необхідно пройти медичні обстеження, отримати за їх результатами направлення, пройти процедуру забору репродуктивних клітин.

Їх кріоконсервація та зберігання здійснюються безоплатно протягом установленого строку відповідно до Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій.

З початку 2026 року відповідні послуги отримали 683 особи, зокрема 668 чоловіків та 15 жінок.

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Як ветеранки можуть отримати довгострокову реабілітаційну допомогу?

Ветеранки після звільнення з військової служби мають право на отримання безоплатної реабілітаційної допомоги в межах Програми медичних гарантій.

Реабілітаційна допомога надається в закладах охорони здоров’я, які мають договір із НСЗУ, за пакетами медичних послуг N 53 Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах та N 54 Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах. Вона передбачає складання індивідуального реабілітаційного плану, проведення необхідних реабілітаційних заходів, психологічну допомогу та супровід мультидисциплінарною реабілітаційною командою.

Для отримання послуг необхідно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря та отримати відповідне направлення. Заклад охорони здоров’я пацієнт обирає самостійно серед тих, що мають договір із НСЗУ. Інформацію про такі заклади можна отримати на дашбордах НСЗУ, або за телефоном контакт-центру 16−77.

У цьому році в Україні також діє експериментальний проєкт із надання послуг з посилення спроможностей ветеранів і ветеранок з обмеженнями життєдіяльності. Що у нього входить?

Відповідно до постанови N1476 Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2025 року, проєкт розрахований на 500 отримувачів послуг у 2026 році.

Він передбачає постреабілітаційну підтримку, навчання навичкам самообслуговування та догляду за собою, консультування щодо адаптації житла, транспортних засобів і робочого місця, сприяння участі ветерана або ветеранки в житті громади та працевлаштуванню, навчання членів сім’ї особливостям життя ветерана після поранення та правилам надання допомоги.

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Послуги можуть надаватися безпосередньо ветерану або ветеранці, а також за участю члена сім'ї. Щоб їх отримати, необхідно звернутися до суб'єкта, який бере участь в експериментальному проєкті, пройти оцінювання потреб відповідно до встановленої процедури та сформувати індивідуальний план надання послуг.

Скільки людей уже скористалися такою послугою?

Станом на 3 серпня 2026 року договори укладено з 10 надавачами послуг у Києві, Львові, Харкові, Полтаві, Івано-Франківську, Миколаєві та Переяславі Київської області. На реалізацію цього проєкту на 2026 рік виділено 29 519,9 грн.