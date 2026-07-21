Олена Максьом до 2022 року працювала над документальними фільмами. Після повномасштабного вторгнення вона волонтерила, евакуйовувала людей, а згодом добровільно доєдналася до лав ЗСУ.

Режисерка і захисниця у розмові з NV розповіла про свій бойовий досвід, втрати побратимів і створення кіно під час війни.

На службі у перервах між завданнями, ротаціями та поверненнями на фронт Олена фільмувала бойовий досвід побратимів і свій. Ці кадри стали основою документальної стрічки Не питай мене, чи я вбивала, яка перемогла на фестивалі Docudays UA.

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«Ти повертаєшся до виконання бойових завдань, потім повертаєшся назад і монтуєш фільм, де бачиш своїх рідних хлопців. Більшості з них уже немає в живих. Або хтось у процесі монтажу ще живий, а потім…», — розповіла Олена.

За словами режисерки, для неї важливо, щоб чоловіків і жінок, які віддали своє життя у боротьбі за Україну, пам’ятали не лише їхні рідні, а й інші українці.

Перша стрічка Максьом Не все буде добре була присвячена трагедії Чорнобиля, проте після початку повномасштабної війни, за словами режисерки, її життя кардинально змінилося. Олена почала волонтерити, проте згодом зрозуміла — цього недостатньо.

Фото: Instagram helenam_fs

«Найбільш визначальною подією був Краматорськ, 8 квітня. Ми приїхали, щоб забрати людей, евакуювати людей з Краматорська. Під'їхали до вокзалу — це було буквально за 3−4 хвилини після атаки. І це було страшно. Дуже страшно. Реакція людей — паніка. Ніхто не розумів, куди тікати. І тоді я подумала, що більше не хочу тікати. Не хочу просто займатися евакуацією чи доставляти допомогу військовим. Я вже готова робити більше: долучитися, брати зброю в руки», — поділилася Олена.

Так режисерка стала стрільцем-санітаром у бригаді Спартан — єдиною жінкою серез 253 чоловіків у батальйоні.

Фото: Надано Оленою Максьом

Фото: Надано Оленою Максьом

«Звісно, було страшно і незрозуміло. Перший місяць був надзвичайно складний, тому що ти опиняєшся в обставинах, у яких ніколи до цього не була. Тебе хочуть убити, і хлопців поруч з тобою хочуть убити щосекунди. Люди дуже швидко перевіряються в цих умовах. Потім ти якось вливаєшся в цю групу. І я не відчувала себе жінкою. Просто не відчувала. Я відчувала себе військовослужбовицею, людиною, яка має боротися за своє життя і за життя своїх побратимів», — поділилася захисниця.

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Згодом жінка перевелася до бригади Кара-Даг і працювала з артилерією.

Фото: Надано Оленою Максьом

На війні віддушиною для Олени була можливість знімати. Вона фільмувала будні своїх побратимів щойно мала можливість. «Ці кадри навіть не увійшли у фільм, але деяких із цих хлопців уже немає, або вони зникли безвісти. І я бережу ці моменти, тому що іноді звертаються дружини, мами: „Чи немає в тебе чогось?“ Хлопці ж поширювали інформацію, що ми щось знімали. І я намагаюся відправити якісь світлі моменти, де вони жартують, щось розказують або ховаються від камери. Це також цінно, якщо це останнє, що залишилося від рідної людини або про рідну людину», — зазначила військова.

Фото: Instagram helenam_fs

Зняті на війні кадри стали основою фільму Не питай мене, чи я вбивала. Назву, за словами режисерки, стрічка отримала від реальної ситуації.

«Я на три дні приїхала в Київ, на вихідні. Була у Жанни, моєї подруги і продюсерки. До неї приїхав наш друг, режисер з Литви. Ми курили, пили каву на балконі, говорили на різні теми. Потім він почав ставити мені питання. Одне з них було: „Чи ти вбивала?“. І це питання, на яке не те щоб не хочеться відповідати — відповідь ніби очевидна. У мене був ступор. Я дивилася на нього, дивилася, дивилася, а потім він мене дуже міцно обійняв», — пригадала захисниця.

Протягом трьох місяців відбувався монтаж матеріалу. Режисерка робила це в перервах між бойовими ротаціями. Олена разом з продюсерами стрічки планує подавати роботу на міжнародні фестивалі. Жінка має надію, що фільм стане ще одним нагадуванням для західної аудиторії про війну Росії проти України.

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