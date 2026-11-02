«Не залишилася осторонь». На війні загинула 23-річна бойова медикиня Діана Горун з позивним Марена

31 жовтня на Донеччині внаслідок удару російського безпілотника загинула 23-річна старша бойова медикиня зі Львівщини Діана Горун з позивним Марена.

Про це повідомили на сторінці Гніздичівської ОТГ в Facebook.

Діана народилася у 2003 році у селі Гніздичів на Львівщині. Підписала контракт і обіймала посаду старшого бойового медика роти ударних БпЛА.

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«Діана свідомо обрала непростий, сповнений небезпеки шлях — стати на захист рідної Батьківщини. Вона не залишилася осторонь, а взяла на себе відповідальність боронити Україну, бути поруч із тими, хто щодня дивиться небезпеці у вічі. Своїм покликанням вона обрала рятувати життя українських воїнів, допомагати побратимам і боротися за свободу та незалежність нашої держави. У цьому виборі проявилися її мужність, сила духу та велике серце», — йдеться в повідомленні.

Побратим Діани написав у Threads, що Діана була амбітною та з щирою світлою душею.

«Вона пройшла у житті через деяке лайно. Але попри це лишала в серці і надію, і позитив, і щиро ділилась ним з оточуючими. Мені не вистачатиме наших філософсько-житєйскіх розмов і твого скаженого сміху», — додав військовий.

Нагадаємо, на війні загинула військовослужбовиця 432-го окремого полку безпілотних систем, операторка FPV-дрона Валерія Степанова на псевдо Демон.