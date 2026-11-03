«Всі об'єднані певною метою». Зірка фільму Кіллхаус Денис Капустін розповів NV про службу в армії та як це вплинуло на його життя

Денис Капустін розповів NV про службу в армії та як це вплинуло на його життя (Фото: kapustinden_/Instagram)

Актор і режисер, зірка фільму Кіллхаус Денис Капустін в інтервʼю NV розповів, як служба у війську оператором важких бомберів вплинула на нього.

Для зйомок у фільмі Кіллхаус зіграв командира ударних БпЛА. Для ролі він тренувався зі зброєю та пройшов курси пілотування FPV. Після зйомок він мобілізувався.

За словами Капустіна, піти на службу — це «був єдиний гідний вчинок, який мені лишався».

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«Як я не дивився на якісь інші можливості — шукати роботу з бронюванням, виїжджати за кордон, ховатися вдома — варіанти є, але вони мені не подобаються. Виходить, що лишився тільки цей», — розповів він.

На рішення також вплинуло зникнення безвісти актора Нікона Федотова, з яким дружив Капустін, та загибель актора, бійця Азову Олексія Самойленка.

Наразі Денис Капустін служить оператором важких бомберів. Працює по російських позиціях і доставляє піхоті необхідне забезпечення.

«Дуже допомагає справлятися братерство і побратимство. Бо не тільки я, я теж чув від інших хлопців цю фразу: напевно, в цивільному житті ми б не перетиналися і не тусили. Ну, дійсно, там люди з різних міст, верств, просто з різних тусовок. А тут ми об'єднані певними обставинами», — розповів він.

За словами актора, війна вплинула на нього. Він частіше почав вживати нецензурну лайку, а також змінив ставлення до близьких.

«Спочатку своєї служби помітив, що дуже ціную своїх друзів, ціную своїх близьких. Якось між нами з’явилося більше дистанції, але зріс мій рівень ніжності, і любові до них», — говорить він.

Денис Капустін хотів би повернутися до гри в кіно та театрі, але не ціною швидкого звільнення з війська.

«Тільки і живу мріями про сім'ю, дітей, вистави, які я ставлю, вистави, в яких я граю, кіно, в якому я граю», — додав він.

Нагадаємо, що зірка фільмів Довбуш і Кіллхаус Сергій Стрельников приєднався до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.