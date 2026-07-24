У Києві демонтували МАФ, який звели навколо дерева

У Києві демонтували тимчасову споруду, яку колись побудували навколо стовбура живого дерева. Рослина частково розташовувалася в МАФі.

Про це повідомили в Київдемонтаж.

«Спочатку тут росло дерево, потім навколо нього побудували МАФ», — йдеться в дописі. Зазначається, що дерево буквально стало частиною приміщення.

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На фото видно, що у тимчасовому приміщенні довкола рослини навіть обладнали місця для сидіння або для того, щоб лишати речі.

Фото: Telegram Київдемонтаж

«Скільки років воно так росло, сьогодні вже сказати неможливо. Але цей випадок добре показує, до чого призводить хаотичне розміщення тимчасових споруд», — зазначили в Київдемонтаж.

Фото: Telegram Київдемонтаж

Фото: Telegram Київдемонтаж

Представники комунального підприємства Київблагоустрій розповіли, що за тиждень у Києві демонтували 45 об'єктів. Основні роботи проводилися у Голосіївському та Дніпровському районі. Загалом місту повернули 1201,7 м² міського простору.

Серед демонтованих об'єктів — павільйони, шлагбауми, альтанки та елементи стихійної торгівлі. Під час робіт представники КП Київблагоустрій зафіксували: три випадки продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у тимчасових спорудах; чотири об'єкти, повторно встановлені після попереднього демонтажу та 59,3 м² самовільно збільшеної площі об'єктів та розбіжностей у дозвільній документації.