У Києві демонтували МАФ, який звели навколо дерева
У Києві знесли МАФ, який збудували довкола дерева (Фото: Telegram Київдемонтаж)
У Києві демонтували тимчасову споруду, яку колись побудували навколо стовбура живого дерева. Рослина частково розташовувалася в МАФі.
Про це повідомили в Київдемонтаж.
«Спочатку тут росло дерево, потім навколо нього побудували МАФ», — йдеться в дописі. Зазначається, що дерево буквально стало частиною приміщення.
На фото видно, що у тимчасовому приміщенні довкола рослини навіть обладнали місця для сидіння або для того, щоб лишати речі.
«Скільки років воно так росло, сьогодні вже сказати неможливо. Але цей випадок добре показує, до чого призводить хаотичне розміщення тимчасових споруд», — зазначили в Київдемонтаж.
Представники комунального підприємства Київблагоустрій розповіли, що за тиждень у Києві демонтували 45 об'єктів. Основні роботи проводилися у Голосіївському та Дніпровському районі. Загалом місту повернули 1201,7 м² міського простору.
Серед демонтованих об'єктів — павільйони, шлагбауми, альтанки та елементи стихійної торгівлі. Під час робіт представники КП Київблагоустрій зафіксували: три випадки продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у тимчасових спорудах; чотири об'єкти, повторно встановлені після попереднього демонтажу та 59,3 м² самовільно збільшеної площі об'єктів та розбіжностей у дозвільній документації.