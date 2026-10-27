«Сподіваюсь, у вас небагато помилок». Даша Астаф'єва одягла на Радіодиктант жакет українського бренду та особливу брошку

Громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва сьогодні разом із учителем української мови та літератури Артуром Пройдаковим читала текст Радіодиктанту національної єдності . Після нього вона подякувала за підтримку.

Даша Астаф'єва записала звернення у сторіз соцмереж, в якому знову згадала хейт, жертвою якого стала після оголошення її одним з читців Радіодиктанту і подякувала за підтримку.

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«Друзі. Ну ось ми це й зробили. Щиро дякую всім, хто сьогодні долучився, всім, хто слухав і писав диктант єдності. Для мене особисто це дуже велика подія. Я радію і тішуся, що залучила так багато людей. Може це й через хейт, але я вдячна кожному з вас, сподіваюсь, у вас небагато помилок. Люблю вас, цілую, готуйте наступного року подвійні аркуші теж», — сказала вона.

На Радіодиктант вона одягла особливу прикрасу — брошку KVITKA з благодійної колекції Сharity, прибуток з продажу якої направляються на навчальну програму жінок військових та ветеранок від Української школи політичних студій. Сама ж брошка натхненна творчістю українського митця Георгія Нарбута.

Одягла ж Даша Астаф'єва на ефір ефектний жакет українського бренду Paskal. Це жакет Jasmin зі скульптурним силуетом із лініями, навіяними квітковими мотивами, овальним низом і м’яко підкресленими плечима.

Фото: Скріншот/da_astafieva/Instagram

Радіодиктант національної єдності українці написали у вівторок 27 жовтня у День української писемності та мови. Написав текст диктанту став письменник, поет і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, автор малої прози Гемінгвей нічого не знає. Він отримав назву Лист, який не закінчується. Текст для самоперевірки буде оприлюднений 29 жовтня, після того як усі бажаючі відправлять результати написання диктанту для оцінки експертної комісії.