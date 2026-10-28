Таких тільки три у світі. Колекціонер з Житомирщини зібрав тисячу старовинних речей у приватному музеї - у колекції фортепіано 1872 року

Житель Бердичева на Житомирщині зібрав близько тисячі старовинних речей й відкрив приватний музей. У його колекції також ретро-апаратура та фортепіано 1872 року, яких тільки три у всьому світі.

Про це повідомляє Суспільне.

Ігор Вишнівський, відомий у колі друзів як Чапай, облаштовував простір для музею упродовж п’яти років. У його колекції є різні речі, серед яких зустрічаються й дуже дорогі, зокрема в Музеї Чапая можна побачити, зокрема, старі приймачі, статуетки, кераміку, книги, магнітофони — всього близько тисячі експонатів.

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Приватний простір Музей Чапая / Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк

Колекціонувати старі речі почав 10 років тому, починав з апаратури. Згодом до неї додалися статуетки, кераміка, книги та інші речі. Дещо він купував, деякі експонати приносили знайомі, друзі та сусіди.

Найстарішим експонатом своєї колекції Ігор називає фортепіано 1872 року. «1872 рік. Їх лишилося у світі три штуки. Воно мені трошки обійшлося», — каже чоловік.

Старовинне фортепіано 1872 року в колекції / Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк

Колекціонувати почав 10 років тому, почав з апаратури / Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк

У музеї також речі, пов’язані з історією Бердичева. Серед експонатів — альбом про завод Прогрес, книга Бердичівська трагедія та видання про старий Бердичів. Всі речі в тому вигляді, які є, чоловік нічого не змінював.

«Реставрація — це втрата цінності, скажімо так. Воно має бути в тому виді, в якому воно є. От є воно облізле, значить, воно таке облізле має бути», — вважає чоловік.

Колекція Ігора Вишнівського / Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк

Водночас не всю колекцію вдалося розмістити в музеї — місця вже немає, тож деякі експонати просто стоять в коробках.

Хоч Музей у Чапая приватний, вхід до приміщення безкоштовний. Що буде у майбутньому, каже чоловік, не знає, але готовий передати колекцію місту — за умови, що для експонатів нададуть приміщення, а він матиме змогу залишитися куратором музею.