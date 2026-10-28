Таких тільки три у світі. Колекціонер з Житомирщини зібрав тисячу старовинних речей у приватному музеї - у колекції фортепіано 1872 року

28 жовтня, 12:48
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Чоловік з Житомирщини відкрив приватний музей зі старовинними експонатами (Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк)

Чоловік з Житомирщини відкрив приватний музей зі старовинними експонатами (Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк)

Житель Бердичева на Житомирщині зібрав близько тисячі старовинних речей й відкрив приватний музей. У його колекції також ретро-апаратура та фортепіано 1872 року, яких тільки три у всьому світі.

Про це повідомляє Суспільне.

Ігор Вишнівський, відомий у колі друзів як Чапай, облаштовував простір для музею упродовж п’яти років. У його колекції є різні речі, серед яких зустрічаються й дуже дорогі, зокрема в Музеї Чапая можна побачити, зокрема, старі приймачі, статуетки, кераміку, книги, магнітофони — всього близько тисячі експонатів.

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Приватний простір Музей Чапая (Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк)
Приватний простір Музей Чапая / Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк

Колекціонувати старі речі почав 10 років тому, починав з апаратури. Згодом до неї додалися статуетки, кераміка, книги та інші речі. Дещо він купував, деякі експонати приносили знайомі, друзі та сусіди.

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Найстарішим експонатом своєї колекції Ігор називає фортепіано 1872 року. «1872 рік. Їх лишилося у світі три штуки. Воно мені трошки обійшлося», — каже чоловік.

Старовинне фортепіано 1872 року в колекції (Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк)
Старовинне фортепіано 1872 року в колекції / Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк
Колекціонувати почав 10 років тому, почав з апаратури (Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк)
Колекціонувати почав 10 років тому, почав з апаратури / Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк

У музеї також речі, пов’язані з історією Бердичева. Серед експонатів — альбом про завод Прогрес, книга Бердичівська трагедія та видання про старий Бердичів. Всі речі в тому вигляді, які є, чоловік нічого не змінював.

«Реставрація — це втрата цінності, скажімо так. Воно має бути в тому виді, в якому воно є. От є воно облізле, значить, воно таке облізле має бути», — вважає чоловік.

Колекція Ігора Вишнівського (Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк)
Колекція Ігора Вишнівського / Фото: Суспільне Житомир/Вікторія Каліновська-Павлюк

Водночас не всю колекцію вдалося розмістити в музеї — місця вже немає, тож деякі експонати просто стоять в коробках.

Хоч Музей у Чапая приватний, вхід до приміщення безкоштовний. Що буде у майбутньому, каже чоловік, не знає, але готовий передати колекцію місту — за умови, що для експонатів нададуть приміщення, а він матиме змогу залишитися куратором музею.

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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Музей Житомирська область

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