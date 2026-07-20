13-річний хлопчик загинув під час святкування перемоги Іспанії на ЧС-2026

13-річний хлопчик помер під час святкування перемоги Іспанії на Чемпіонаті світу з футболку (Фото: REUTERS/Ana Beltran)

19 липня у Нью-Джерсі, США, відбувся фінал Чемпіонату світу з футболку , в якому перемогу здобула збірка Іспанії. Під час святкування події в одному з міст Іспанії загинув 13-річний хлопчик.

Про це пише BBC.

Зазначається, що молодь святкувала перемогу Іспанії у фонтані Арболь-Гордо в районі Сьюдад-Родріго міста Саламанка. Проте приблизно о 00:30 фонтан частково обвалився, коли на одну з його конструкцій залізло декілька людей.

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На місце події прибули пожежна бригада, працівники мобільного відділення інтенсивної терапії та карета швидкої допомоги з базовою реанімацією. Постраждалих госпіталізували.

Згодом стало відомо, що медикам не вдалося врятувати 13-річного хлопчика, який помер у лікарні. Представники медичної установи викликали поліцейських, які будуть розслідувати обставини смерті хлопчика.

Поранення окрім загиблого отримало ще двоє людей, серед яких дитина, у якої попередньо діагностували перелом ноги.

Нагадаємо, 19 липня відбувся фінал Чемпіонату світу з футболу 2026. За перемогу змагалися збірні Аргентини і Іспанії. Основний час матчу закінчився з рахунком 0:0, тому гравці продовжили протистояння у екстра-таймах.

На початку другого екстра-трайму гравець Іспанії Ферран Торрес забив переможний гол у ворота суперника. Збірна Іспанії вдруге в історії виграла мундіаль, відібравши в Аргентини статус чинного чемпіона світу.