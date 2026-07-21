Захисниці вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Спорядження у базовій комплектації 1−5, закуплене Агенцією оборонних закупівель ДОТ за 47 млн грн. У Міноборони розповіли, що окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір, що допомагає:

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покращити посадку бронежилета;

зменшити тиск у фронтальній зоні;

забезпечити додаткову вентиляцію під час використання.

Бронежилети, які отримали українські захисниці, виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають посилений рівень захисту та виконані в камуфляжному малюнку ММ-14.

Фото: Міністерство оборони України

Зазначається, що завдяки тому, що спорядження адаптоване від жіночу анатомію, воно краще прилягає до тіла, забезпечує належний захист, не обмежує рухи, зменшує ризик травм під час виконання бойових завдань.

«Забезпечення військовослужбовиць спеціалізованим екіпіруванням уже давно є стандартом у провідних арміях світу, і ми послідовно впроваджуємо його в Україні», — зазначив Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель ДОТ.

У Міноборони розповіли, що це лише перша закупівля бронежилетів. Згодом планують зібрати зворотний звʼязок від користувачок, щоб оцінити практичний досвід використання, визначити можливі напрями вдосконалення виробу та врахувати ці напрацювання під час планування наступних закупівель.