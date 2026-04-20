З різницею в один день. Загинули рідні брати-військові з Кіровоградської області

Рідні брати-військові Олег та Костянтин Залізняки з села Водяне Кіровоградської області загинули з різницею в один день. Про це повідомили в Петрівській селищній раді.

Брати разом служили в 100-й окремій механізованій бригаді. Олег був водієм другої танкової роти танкового батальйону військової частини А7028, а Костянтин — головним сержантом другої танкової роти танкового батальйону військової частини А7028.

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Олег Залізняк помер 14 квітня 2026 року внаслідок мінно-вибухового поранення, яке отримав 18 березня через удар ворожого FPV-дрона в районі Костянтинівки Краматорського району Донецької області.

15 квітня під час виконання бойового завдання, внаслідок обстрілу БпЛА Молнія противника в районі населеного пункту Комишуваха Запорізького району Запорізької області загинув Костянтин Залізняк.

Фото: Петрівська селищна рада

Відомо, що Олег народився 2 жовтня 1992 року. Чоловік здобув професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, а також отримав професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва та водія автотранспортних засобів категорії С. З 2011 по 2024 рік чоловік працював на різних підприємствах.

1 жовтня 2024 року Олег був мобілізований до лав Збройних Сил України за контрактом. У чоловіка залишилася дружина і п’ятирічна донька.

Фото: Петрівська селищна рада

Костянтин народився 24 жовтня 1996 року. В 2016 році чоловік здобув професію електрогазозварника та монтажника санітарно-технічних систем і устаткування, а у 2017 році був призваний на строкову службу. В 2019 році Костянтин був мобілізований до лав ЗСУ за контрактом, після чого присвятив своє життя військовій службі. У чоловіка залишилася дружина.

Фото: Петрівська селищна рада

«Олег і Костянтин завжди були разом — із самого дитинства. Двоє хлопчаків з одного подвір'я, які бігали стежками рідного села, сміялися з одних жартів, грали в футбол, рибалили, мріяли про щасливе життя…

Два життя обірвала клята війна. Батьки та дві молоді родини осиротіли. Вони втратили коханих синів, чоловіків, братів, донечка — батька. Не стало сильних, щирих, світлих, надійних, незамінних… Брати завжди підтримували один одного. Служили в одній частині. Завжди були на зв’язку. Відчували підтримку одне одного. Були опорою і силою один одному", — зазначили в Петрівській селищній раді.

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Фото: Петрівська селищна рада

У понеділок, 20 квітня, рідні, друзі та односельчани провели братів в останню путь та попрощалися з українськими захисниками.