У Дніпровських університетах розповіли про пошкодження та показали наслідки атаки РФ 15 квітня

Вночі 15 квітня Росія атакувала Дніпро. Внаслідок цього пошкоджень зазнали два вищих навчальних заклади . Представники університетів показали фото будівель після обстрілу РФ.

Представники Національного технічного університету Дніпровська політехніка розповіли, що внаслідок атаки РФ постраждав корпус навчального закладу.

Фото: Facebook НТУ Дніпровська політехніка

«Є серйозні пошкодження — і ми не будемо робити вигляд, що це просто чергова складність, яку легко пережити. Це місце, де стільки людей знайшли себе, свою професію, своїх людей, і бачити його таким справді боляче», — зазначили на сторінці НТУ Дніпровська політехніка.

Реклама

Фото: Facebook НТУ Дніпровська політехніка

Фото: Facebook НТУ Дніпровська політехніка

Представники навчального закладу розповіли, що перший корпус університету «бачив і гірше», адже після Другої світової війни «його піднімали з руїн».

«Ми вже почали відновлювати нашу політехніку — системно, без паніки, крок за кроком. І саме зараз ми звертаємось до своїх — до тих, хто тут навчався, працював, і для кого слова Дніпровська політехніка не просто рядок у дипломі», — написали представники університету, які подякували міській владі Дніпра та волонтерам, які допомагалають після атаки.

Фото: Facebook НТУ Дніпровська політехніка

Фото: Facebook НТУ Дніпровська політехніка

Другий навчальний заклад, який зазнав пошкодження — Український державний університет науки і технологій. На сторінці навчального закладу повідомили, що внаслідок атаки РФ 15 квітня відбулося влучання по Навчально-науковому інституту Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Українського державного університету науки та технологій.

«Унаслідок цього постраждала будівля академії, а в гуртожитках, що розташовані поруч, вибито вікна. Висловлюємо підтримку всім студентам, викладачам та працівникам закладу», — написали представники університету.

На Facebook-сторінці міського управління з питань охорони культурної спадщини розповіли, що пошкоджено обʼєкт культурної спадщини — Старий корпус Будівельного інституту, який з 1930 по 1935 роки будували викладачі та студенти навчального закладу.

Інфографіка: NV

Що відомо про атаку РФ по Дніпру 15 квітня

Вночі 15 квітня РФ вдарила по центру Дніпра, троє людей постраждали. За даними ОВА, було пошкоджено новобудову та адмінбудівлю.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомляв, що внаслідок атаки РФ пошкодило два навчальних заклади та гуртожитки. Окрім цього вибуховою хвилею зачепило близького трьох десятків житлових будинків. «Жодної військової цілі. Суто домівки дніпрян та обʼєкти, що належать до культурної спадщини і є науковою базою міста», — написав Борис Філатов.