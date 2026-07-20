«Донька пішла на кухню». Мама 11-річної дівчинки, яка загинула внаслідок атаки РФ по Запоріжжю 19 липня, розповіла про трагічний день
Внаслідок атаки РФ по Запоріжжю 19 липня загинула 11-річна дівчинка (Фото: Суспільне Запоріжжя)
19 липня Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого загинуло троє людей. Серед них - 11-річна Марія Левченко, яка з родиною перебувала вдома.
Про це повідомляє Суспільне Запоріжжя, представники якого поспілкувалися з мамою загиблої дитини Катериною.
За словами жінки, під час атаки РФ молодший син гуляв на вулиці, а решта родини перебувала вдома. 11-річна Марія була на кухні, коли вдарив один з ворожих КАБів, який зруйнував два поверхи п’ятиповерхового будинку.
«Ми приїхали вчора з дачі, на зустріч до ортодонта, були вдома. Нас було четверо, тато, все з ним добре, але на нього полетіло скло, маму придавило плитою, але швидко вилізла, а донька пішла на кухню. І кухню, з того боку будинку, її дуже завалило. Відкопували 5−6 годин але, на жаль, сильно завалило. Зараз знаходимо речі, деякі вціліли, деякі ні, хотіли їхати за кордон, але трохи не встигли…», — розповіла Катерина.
Зазначається, що загибла Марія була ученицею гімназії Основа, любила малювати, плавати та займалася у музичній школі.
19 липня Росія атакувала КАБами Запоріжжя, внаслідок чого загинули 11-річна дівчинка, 71-річна та 72-річна жінки. 42 людини постраждали, серед яких вісім дітей.
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначав, що внаслідок ворожого удару російські КАБи зруйнували два поверхи п’ятиповерхівки та пошкодили вікна і балкони у дев’ятиповерхівці. Руйнування зафіксували у приватному секторі, а також пожежу на терміналі логістичного оператора.