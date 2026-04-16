Поранено п’ять студентів. Внаслідок атаки РФ постраждав гуртожиток Одеської національної музичної академії
Постраждав гуртожиток Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Фото: Міністерство Культури України/Facebook)
Внаслідок атаки країни-агресорки Росії по Одесі пошкоджений гуртожиток Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової. Поранення отримали п’ятеро студентів.
Про це повідомили у Міністерстві культури України.
Атака на Одесу відбулась у ніч з 15 на 16 квітня.
Внаслідок атаки п’ятеро студентів, які проживають у гуртожитку академії, зазнали осколкових поранень.
Будівля гуртожитку зазнала значних пошкоджень. У ній вибито близько 100 вікон, пошкоджено міжкімнатні двері та санвузли, була пожежа.
Усі студенти, які проживали у гуртожитку, евакуйовані до приміщення музичної академії, де їх тимчасово розмістили.
Наразі у будівлі фіксують пошкодження.
Напередодні, 15 квітня, Росія завдала пошкоджень двом університетським гуртожиткам у Дніпрі. Постраждали корпуси і гуртожитки Українського державного університету науки і технологій та Дніпровської політехніки.