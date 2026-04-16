Поранено п’ять студентів. Внаслідок атаки РФ постраждав гуртожиток Одеської національної музичної академії

16 квітня, 14:15
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Постраждав гуртожиток Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Фото: Міністерство Культури України/Facebook)

Постраждав гуртожиток Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Фото: Міністерство Культури України/Facebook)

Внаслідок атаки країни-агресорки Росії по Одесі пошкоджений гуртожиток Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової. Поранення отримали п’ятеро студентів.

Про це повідомили у Міністерстві культури України.

Атака на Одесу відбулась у ніч з 15 на 16 квітня.

Міністерство культури України/Facebook
Фото: Міністерство культури України/Facebook

Внаслідок атаки п’ятеро студентів, які проживають у гуртожитку академії, зазнали осколкових поранень.

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Будівля гуртожитку зазнала значних пошкоджень. У ній вибито близько 100 вікон, пошкоджено міжкімнатні двері та санвузли, була пожежа.

Міністерство культури України/Facebook
Фото: Міністерство культури України/Facebook
Міністерство культури України/Facebook
Фото: Міністерство культури України/Facebook
Міністерство культури України/Facebook
Фото: Міністерство культури України/Facebook
Міністерство культури України/Facebook
Фото: Міністерство культури України/Facebook

Усі студенти, які проживали у гуртожитку, евакуйовані до приміщення музичної академії, де їх тимчасово розмістили.

Наразі у будівлі фіксують пошкодження.

Міністерство культури України/Facebook
Фото: Міністерство культури України/Facebook
Міністерство культури України/Facebook
Фото: Міністерство культури України/Facebook
Міністерство культури України/Facebook
Фото: Міністерство культури України/Facebook

Напередодні, 15 квітня, Росія завдала пошкоджень двом університетським гуртожиткам у Дніпрі. Постраждали корпуси і гуртожитки Українського державного університету науки і технологій та Дніпровської політехніки.

NV
Інфографіка: NV
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Редактор: Юлія Найденко

Теги:   Одеса Війна Росії проти України

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