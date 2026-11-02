«Була справжньою гордістю». На Вінниччині внаслідок російського обстрілу загинула 13-річна Аріна Підручна

2 листопада, 17:43
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На Вінниччині внаслідок російського обстрілу загинула 13-річна Аріна Підручна (Фото: Ліцей 2 Козятинської міської ради / Facebook)

На Вінниччині внаслідок російського обстрілу загинула 13-річна Аріна Підручна (Фото: Ліцей 2 Козятинської міської ради / Facebook)

У Козятині на Вінниччині внаслідок російського удару 1 листопада загинула 13-річна Аріна Підручна. Російський безпілотник атакував територію одного з освітніх закладів міста. Також загинула жінка.

Про це повідомили у Ліцеї № 2 Козятинської міської ради, де навчалася дівчинка.

«Світла, щира дівчинка, яка мала б попереду ціле життя… Аріна була справжньою гордістю — відмінницею, неймовірно доброю, світлою і чуйною дитиною, вірною подругою та справжньою помічницею для всіх. Її щира усмішка, світлий погляд і добре серце назавжди залишаться у пам’яті кожного, хто її знав», — йдеться в повідомленні.

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Унаслідок російської атаки на Козятин 1 листопада загинули двоє людей. Дівчинка загинула на місці, а жінка померла в реанімації.

Ще шестеро людей дістали поранення, четверо з них — діти. Пошкоджені гуртожиток училища залізничного транспорту, два двоповерхові будинки та дитяча спортивна школа.

У пошкодженому гуртожитку проживали внутрішньо переміщені люди. У громаді оголосили триденну жалобу за загиблими.

Вінницька обласна прокуратура
Фото: Вінницька обласна прокуратура
Вінницька обласна прокуратура
Фото: Вінницька обласна прокуратура

Вінницька обласна прокуратура розпочала розслідування загибелі 13-річної дівчинки та жінки.

Розслідування розпочали за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Вінницька область Війна Росії проти України Діти загиблі у війні

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