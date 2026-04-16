Через повторні влучання. Під час нічної атаки РФ по Києву постраждали медики і поліцейські, які прибули на місця ударів

Під атакою РФ у Києві опинилася карета швидкої допомоги та поліцейські (Фото: Сергій Окунєв / NV)

У ніч з 15 на 16 квітня РФ масовано атакувала ракетами Київ . Внаслідок цього загинуло чотири людини, серед яких дитина.Постраждало понад 50 людей, зокрема медики та поліцейські, які прибули на місця атак.

На Facebook-сторінці Поліції Києва повідомили, що за однією з адрес в Оболонському районі столиці, куди ворог поцілив вночі, виїхало троє спецпризначенців полку поліції № 1. Вони мали разом з медиками надати першу допомогу постраждалим, натомість самі стали жертвами повторного влучання.

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«Вже за кілька хвилин обстріл повторився. Саме тоді, коли на місці працювали екстрені служби. Від удару балістикою один із правоохоронців зазнав осколкового поранення ноги», — зазначили в поліції Києва.

Побратими наклали постраждалому турнікет, проте перевезти до медичного закладу службовим автомобілем не могли, адже внаслідок атаки його пошкодило. Правоохоронці звернулися до місцевого мешканця, який зголосився допомогти та на власному авто доставив постраждалого поліцейського в лікарню.

Фото: Національна поліція України

«Наразі він перебуває в лікарні після проведеної складної операції. Двох інших спецризначенців госпіталізовано із контузіями», — додали в поліції Києва.

Окрім цього вночі внаслідок повторної атаки РФ пошкодило карету швидкої допомоги та поранило медиків. Про це повідомили в КМДА.

«У ніч проти 16 квітня під час повітряної тривоги бригада екстреної медичної допомоги надавала допомогу постраждалим. У цей момент відбулося повторне влучання. Медичний персонал і водій зазнали поранень середньої важкості та були госпіталізовані до медичних закладів столиці», — розповіли в КМДА. Про стан медиків наразі не уточнюється.

Фото: КМДА

За словами кореспондента NV Сергія Окунєва, який побував на місці повторної атаки, карета швидкої допомоги перебувала за кілька десятків метрів від епіцентру атаки, однак пошкодження зазнала значних.

Що відомо про атаку на Україну 16 квітня

Вночі 16 квітня Росія атакувала не лише Київ, а й Одесу та Дніпро. Внаслідок цього загинуло щонайменше 16 людей: четверо в Києві, дев’ять в Одесі, троє у Дніпрі. В Одесі оголосили день жалоби за загиблими.

У Дніпрі внаслідок вечірньої та нічної масованої ракетно-дронової атаки виникли пожежі одразу на кількох локаціях: зайнялися житлові будинки, офісна будівля, гаражі та автомобілі, горіло на території навчального закладу.

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У києві під атакою було декілька районів, найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ. Для ліквідації наслідків атаки було задіяно 60 одиниць пожежної та спецтехніки, а також понад 300 чоловік особового складу ДСНС.