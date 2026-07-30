У ніч на 30 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами , через що на трьох локаціях виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі загоряння та показали наслідки ворожих ударів.

О дев’ятій годині ранку 30 липня представники ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежі на трьох локаціях в столиці, які виникли після атаки РФ по Києву.

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Зазначається, що команди ДСНС працювали на території торгівельних павільйонів ринку в Оболонському районі - в районі метро Почайна, на території гаражного кооперативу, а також у 5-поверховій нежитловій будівлі у Святошинському районі.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

За попередньою інформацією у столиці внаслідок ворожого удару загинула одна людина, тіло якої виявили на території гаражного кооперативу під час ліквідації пожежі, двоє - отримали поранення. Віталій Кличко повідомляв, що одного з двох постраждалих медики госпіталізували. Другому надали допомогу амбулаторно.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Наразі триває розбір та проливання конструкцій на двох локаціях.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Масований удар по Україні 30 липня — головне

В ніч на 30 липня Росія атакувала Україну 358 засобами повітряного нападу, серед яких 284 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу Пародія та 74 ракети типу Циркон, Іскандер-М, Х-101.

Під час атаки РФ у низці міст України лунали вибухи. Відомого, що Львів атакували 22 ракетами. Внаслідок цього сталося пряме влучання у багатоповерхівку на вулиці Виговського. Бойова частина ракети не здетонувала, її успішно знешкодили. Також пошкодило інший багатоквартирний житловий будинок. Поранення отримали щонайменше 31 людина, серед них — троє дітей. Під завалами будинків продовжують шукати людей.

Також вночі Росія атакувала балістикою передмістя Кривого Рогу, де внаслідок прямого влучання російської ракети в приватний будинок багатодітної родини, загинули троє дітей і троє дорослих.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок нічного удару РФ в країні загалом загинули вісім людей. Відомо, що у Польщі вночі чули потужний вибух, після чого у полі знайшли вирву та уламки.