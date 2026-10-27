П’ятеро студентів Торгово-економічного університету поранені внаслідок ракетної атаки РФ по Києву

Внаслідок атаки РФ на Київ пізно ввечері 26 жовтня у Державному торгово-економічному університеті поранення отримали п’ятеро людей – це студенти та співробітники навчального закладу. Університет збирає для них допомогу.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕУ в Telegram.

У учбовому закладі пошкоджені навчальні корпуси та територія студмістечка. Постраждали п’ятеро студентів та співробітників університету, двоє з них отримали поранення у кампусі. Це в.о. голови PR-сектору РСС ДТЕУ Роман Балла та в.о. голови IQ-сектору РСС ФФО Анна Волошина.

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«Внаслідок ворожої атаки рф по Києву постраждала наша рідна Альма-матер, а саме навчальні корпуси та територія студмістечка. Поранено 5 студентів та співробітників університету», — йдеться у повідомленні.

В університеті збирають гроші на допомогу постраждалим студентам і закликають усіх, хто має можливість підтримати збір на лікування.

Пізно ввечері 26 жовтня та вночі 27 жовтня Росія атакувала столицю балістичними ракетами. Внаслідок удару загинула 46-річна жінка і 15 людей отримали поранення. Внаслідок нічної атаки зафіксовані пошкодження між станціями Дарниця і Чернігівська, також пошкоджено метро на Південному мосту. В Оболонському районі виникли дві пожежі в нежитлових будівлях, їх уже загасили. Відомо про двох постраждалих.