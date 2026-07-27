Відома серед відвідувачів Епіцентру кішка вижила після атаки РФ по Кривому Рогу

27 липня, 10:48
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Кішка Софія Володимирівна вижила після удару РФ по Епіцентру в Кривому Розі (Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу)

Кішка Софія Володимирівна вижила після удару РФ по Епіцентру в Кривому Розі (Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу)

26 липня Росія атакувала місто Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого було зруйновано будівельний гіпермаркет Епіцентр. Відома серед відвідувачів кішка, яка жила там понад два роки, вижила.

Про це повідомляє медіа Свої. Новини Кривого Рогу, якому інформацію підтвердив директор магазину.

Кішка Софія Володимирівна лишилася неушкодженою, як і всі працівники будівельного гіпермаркету, на площі якого внаслідок ворожої атаки утворилася сильна пожежа.

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Facebook Свої. Новини Кривого Рогу
Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу

Зазначається, що чотирилапа працівниця мешкала у приміщенні Епіцентру понад два роки, тварина була відомою серед відвідувачів та навіть мала власний бейджик працівника магазину, на якому роздруковано її фото, ім'я та посада — представник м’яких лапок.

Facebook Свої. Новини Кривого Рогу
Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу

26 липня РФ атакувала Епіцентр у Кривому Розі шахедами, внаслідок чого будівельний гіпермаркет, який працював майже 19 років і забезпечував 400 людей робочими місцями знищено.

За словами голови обласної ради Миколи Лукашука, це вже третій магазин компанії в Дніпропетровській області, по якому російські війська вдарили за час повномасштабної війни.

Facebook Свої. Новини Кривого Рогу
Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу

«У будівельному гіпермаркеті немає військового виробництва. Там каси, фарба, плитка, шпалери й люди, які приїхали у вихідний купити щось для дому. Саме з цим Росія сьогодні „воює“ у Кривому Розі. І це має бачити світ», — зазначав Лукашук.

За декілька годин рятувальникам вдалося загасити пожежу на площі 16 тисяч квадратних метрів.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Кривий Ріг Кіт Епіцентр атака дронами

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