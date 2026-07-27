Відома серед відвідувачів Епіцентру кішка вижила після атаки РФ по Кривому Рогу

Кішка Софія Володимирівна вижила після удару РФ по Епіцентру в Кривому Розі (Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу)

26 липня Росія атакувала місто Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого було зруйновано будівельний гіпермаркет Епіцентр . Відома серед відвідувачів кішка, яка жила там понад два роки, вижила.

Про це повідомляє медіа Свої. Новини Кривого Рогу, якому інформацію підтвердив директор магазину.

Кішка Софія Володимирівна лишилася неушкодженою, як і всі працівники будівельного гіпермаркету, на площі якого внаслідок ворожої атаки утворилася сильна пожежа.

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Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу

Зазначається, що чотирилапа працівниця мешкала у приміщенні Епіцентру понад два роки, тварина була відомою серед відвідувачів та навіть мала власний бейджик працівника магазину, на якому роздруковано її фото, ім'я та посада — представник м’яких лапок.

Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу

26 липня РФ атакувала Епіцентр у Кривому Розі шахедами, внаслідок чого будівельний гіпермаркет, який працював майже 19 років і забезпечував 400 людей робочими місцями знищено.

За словами голови обласної ради Миколи Лукашука, це вже третій магазин компанії в Дніпропетровській області, по якому російські війська вдарили за час повномасштабної війни.

Фото: Facebook Свої. Новини Кривого Рогу

«У будівельному гіпермаркеті немає військового виробництва. Там каси, фарба, плитка, шпалери й люди, які приїхали у вихідний купити щось для дому. Саме з цим Росія сьогодні „воює“ у Кривому Розі. І це має бачити світ», — зазначав Лукашук.

За декілька годин рятувальникам вдалося загасити пожежу на площі 16 тисяч квадратних метрів.