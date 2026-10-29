Російські загарбники вдарили реактивним дроном по залізничному вокзалу у місті Дніпро, де загинуло 14 людей і ще 14 отримали поранення. Очільник Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко повідомив про стан поранених, які потрапили до лікарні.

У коментарі Суспільному Риженко повідомив, що серед поранених, які потрапили до лікарні, шестеро дуже важких, зокрема двоє вкрай важких. Зараз з ними працюють лікарі, які проводять заходи з реанімації. Інші четверо людей вже перебувають в операційних.

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У поранених на тілі десятки уражень від уламків, а також переломи.

За словами очільника Дніпровської ОВА Олександра Ганжи, серед поранених, які перебувають у важкому стані 11-річний хлопчик, двоє чоловіків 40 і 53 років та 26-річна жінка. У 40-річного чоловіка травматична ампутація обох ніг. Стан решти поранених лікарі оцінюють, як середньої тяжкості.

Країна-агресорка РФ атакувала реактивним безпілотником перон, на якому перебували приміська електричка та пасажирський потяг.

Майже одночасно із Дніпром РФ атакувала одну з центральних вулиць Чернігова, де загинули дві 15-річні дівчинки та 22 людини постраждали, та Кременчук, де ворог поцілив реактивним дроном у багатоповерхівку і вбив трьох людей і 15 поранив, зокрема дітей.