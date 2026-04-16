Атака РФ. У Дніпрі згорів історичний будинок, в якому знаходився центр православної культури Лествіца Московського патріархату

Внаслідок атаки РФ по Дніпру проти ночі 16 квітня місто втратило об'єкт культурної спадщини, в якому знаходився центр православної культури Лествіца, який належав Московському патріархату.

Про це повідомили в Управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради та мер міста Борис Філатов.

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Будинок, який повністю вигорів внаслідок російської атаки на Дніпро, знаходився по вулиці Шевченка. Він є об'єктом культурної спадщини міста. Повідомляється, що до атаки у ньому зберіглося оригінальне планування під'їзду, цінні елементи опорядження інтер'єрів, автентичні огорожі сходів.

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Фото: Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради/Facebook

Фото: Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради/Facebook

Свого часу в цьому домі жили і працювали архітектор Йосип Сандецький та інженер Леонід Юргевич. Про це у соцмережах розповів історик Валентин Старостін.

«Колись, більше сторіччя тому, у цьому будинку по вулиці Шевченка архітектор Йосип Сандецький „дошліфовував“ проєкт і процеси будівництва корпусу Музею ім. Олександа Поля. Майже на десять років пізніше інженер Леонід Юргевич розробляв тут свій проєкт побудови гідроелектростанцій на Дніпрових порогах з якого і виріс Дніпрельстан. Він згорів сьогодні вночі, від чергового удару розсіянців по центру Дніпра».

Мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що у згорілому будинку знаходився Центр православної культури Лествіца, заснований Українською православною церквою Московського патріархата.

«П*ц*ки, коли запускали туди ракету, не могли цього не знати. Дуже цікаво буде якась заява стосовно цього приводу з боку московських попів», — написав Борис Філатов.

Станом на 12:00 16 квітня кількість загиблих у Дніпрі зросла до 3 осіб, 30 отримали поранення. Усі троє загиблих — жінки. У місті понівечені офісна та адміністративна будівлі, житлові будинки, підприємство та автомобілі. Пошкоджень також зазнав Дніпровський художній музей.