Загинула собака. Росіяни атакували притулок для тварин у Чернігові дроном Бандероль

Росіяни атакували притулок для тварин у Чернігові (Фото: Національна поліція України/Telegram)

У середу, 28 жовтня, російські загарбники атакували притулок Крок до тварин у Чернігові . Загинула одна собака.

Російські загарбники атакували Чернігів реактивним безпілотником типу бандероль. Про це повідомили у Національній поліції України в Чернігівській області.

Під удар потрапило комунальне підприємство ветеринарно-стерилізаційний центр Крок до тварин. В результаті удари поранення отримали ти жінки віком 59, 40 та 18 років, а також травмовані три коти і собака. Ще одна собака загинула.

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На території комунального підприємства від удару залишилася вирва.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

«Унаслідок атаки пошкоджені будівлі підприємства, зокрема вибиті вікна. Також унаслідок влучання загинула одна собака, травмовано трьох котів та одну собаку», — повідомили Суспільне в комунальному підприємстві.

Фото: Національна поліція України

У Кроку до тварин звертаються до небайдужих жителів Чернігова із проханням взяти тварин постраждалого центру на перетримку поки відбуватимуться ремонтні роботи.