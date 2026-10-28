Загинула собака. Росіяни атакували притулок для тварин у Чернігові дроном Бандероль
Росіяни атакували притулок для тварин у Чернігові (Фото: Національна поліція України/Telegram)
У середу, 28 жовтня, російські загарбники атакували притулок Крок до тварин у Чернігові. Загинула одна собака.
Російські загарбники атакували Чернігів реактивним безпілотником типу бандероль. Про це повідомили у Національній поліції України в Чернігівській області.
Під удар потрапило комунальне підприємство ветеринарно-стерилізаційний центр Крок до тварин. В результаті удари поранення отримали ти жінки віком 59, 40 та 18 років, а також травмовані три коти і собака. Ще одна собака загинула.
На території комунального підприємства від удару залишилася вирва.
«Унаслідок атаки пошкоджені будівлі підприємства, зокрема вибиті вікна. Також унаслідок влучання загинула одна собака, травмовано трьох котів та одну собаку», — повідомили Суспільне в комунальному підприємстві.
У Кроку до тварин звертаються до небайдужих жителів Чернігова із проханням взяти тварин постраждалого центру на перетримку поки відбуватимуться ремонтні роботи.