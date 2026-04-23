Шансів вижити не було. Чоловік розповів про загибель 23-річної дружини у Дніпрі

Серед загиблих — 23-річна Карина, яка з чоловіком мешкала на восьмому поверсі. Про це її чоловік Олександр розповів Суспільне Дніпро.

«Прилетіло у сьомий поверх — був обвал одразу ж. Потім знову у сьомий поверх — усе обвалилося, і через 15−20 хвилин почалася пожежа, яка знищила шостий, сьомий, восьмий, дев’ятий і десятий поверхи. Я був на восьмому. Обвалилася підлога. Я виліз на лоджію, потім на супутникову антенну, а потім виліз між двома під'їздами в розстінок і бовтався, доки мене не зняли два ДСНСники. Хвилин 20 чекав босоніж і в халаті, у якому спав. Я там теж мав загинути», — розповів Олександр про нічну атаку.

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Фото: Суспільне Дніпро

За словами чоловіка, у його дружини не було шансів вижити, адже влучання сталося зі сторони, де вона спала.

«Моя дружина загинула. Вона просто була на цьому поверсі з цієї сторони [з боку влучання дрона — ред.], а я був з іншої сторони. Удар зачепив тільки її. Там без шансів. І у мене було б без шансів, якби він залетів із тієї сторони дому. Я не знаю, як я вижив», — зазначив чоловік.

Фото: Борис Філатов / Telegram

Другим загиблим виявився 43-річний Михайло. Про це розповів його однокласник Стас, який мешкає неподалік пошкодженої багатоповерхівки.

«Я чув, що він загинув під завалами, тому що впало на його поверх. Михайло, 43 роки… Ми з ним дуже часто спілкувались по музиці. Він був дуже освіченою людиною в цьому плані. Та й спортивне плавання», — поділився чоловік.

Серед знищених квартир — помешкання учасника команди швидкого реагування Євгена, який під час атаки РФ був на виклику. За словами чоловіка, про те, що його квартиру зруйновано, дізнався, коли приїхав на виклик за своєю адресою.

«До сьогоднішньої ночі я жив у цьому під'їзді. Я жив в цьому дворі. Це всі мої сусіди ось тут. У мене тут була квартира. Сьогодні я безхатько. Немає ні документів, ні оселі, ні одягу. Я з команди волонтерів швидкого реагування. Наші хлопці сьогодні витягували людей із-під завалів, яких затягувало димом і які не могли дихати», — розповів чоловік.

Фото: Суспільне Дніпро

Рятували 23 квітня не лише людей, а й тварин. Зокрема комунальники з-під уламків скла і бетону дістали їжака.