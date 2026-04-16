Стало відомо, коли і де попрощаються зі стендап-коміком і військовим Артуром Петровим

18 квітня у Києві відбудеться прощання з українським стендап-коміком та військовослужбовцем Артуром Петровим, який загинув 18 березня .

Про це повідомила дружина коміка Катерина Яблінська на його сторінці у Facebook.

Відомо, що об 11:00 почнеться прощання на Майдані Незалежності біля Монументу, яке триватиме до 12:30. Після цього о 14:00 відбудеться прощання з почестями та поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. Туди можна дістатися самостійно, або скористатися шатлом, який курсуватиме від станції метро Теремки.

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Колеги Артура Петрова з Підпільного стендапу попросили людей приходити на прощання з живими квітами.

«Ми досі не можемо повністю прийняти цю втрату. Але хочемо, щоб кожен, хто знав Артура, хто сміявся разом із ним, мав змогу сказати йому „дякую“ і попрощатися», — зазначили колеги.

За словами дружини Артура Петрова, стендап-комік долучився до лав захисників у квітні 2025 року. Чоловік служив у складі 43-ї окремої механізованої бригади. Загинув гуморист 18 березня 2026 року у Куп’янську-Вузловому Харківської області під час евакуації поранених.

Артур Петров був сценаристом проєктів на телебаченні, а згодом долучився до стендап-індустрії. Понад сім років гуморист виступав у Підпільному стендапі. Також він брав участь у телепроєктах Розсміши коміка, ГуднайтКлаб і Комік на мільйон. У стендап-коміка залишилося двоє малолітніх дітей.