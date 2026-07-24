UAnimals випустив лімітовану колекцію брелоків із пластику, зібраного в українських нацпарках

Благодійний бренд Animalism by UAnimals презентував нову колекцію Планета з пластику. До неї увійшли чотири брелоки зі 100% переробленого пластику у формі лисиці, вовка, зайця та саламандри.

Перший тираж аксесуарів виготовили з пластикових кришечок, які волонтери й волонтерки UAnimals зібрали під час Великого весняного прибирання на трьох природоохоронних територіях України: Голосіївському національному природному парку, Нижньодністровському національному природному парку та природному заповіднику Розточчя. Надалі бренд використовуватиме іншу сировину для переробки.

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Фото: Надано командою Animalism by UAnimals

За словами представників бренду, тираж з цих 200 брелоків має власний порядковий номер, який більше не повториться: наприклад, 1/200, 79/200, 159/200. Разом із виробом покупець отримує листівку з фотографією пластику, який ще нещодавно забруднював природу. З цього сміття згодом і виготовили брелоки.

Фото: Надано командою Animalism by UAnimals

Брелоки можна купити за 1250 гривень на сайті Animalism by UAnimals. Увесь прибуток від продажу колекції спрямують на порятунок тварин і природоохоронні ініціативи громадської організації UAnimals.

«Ми звикли до пластику настільки, що майже перестали його помічати: пляшка біля стежки, пакет у лісі чи кришечка на березі річки. Цей непотріб міг ще сотні років лежати та шкодити тваринам і природі, але в колекції отримав друге життя й став новою корисною річчю для людини. Саме так сміття перестає бути сміттям і стає ресурсом, якщо з ним відповідально поводитися», — зазначила керівниця благодійного бренду Animalism by UAnimals Анастасія Юрко.

Фото: Надано командою Animalism by UAnimals

За даними Програми ООН з навколишнього середовища, людство виробляє понад 430 мільйонів тонн пластику щороку, а значна його частина після використання стає відходами. Лише близько 9% пластикових відходів у світі переробляють, решту спалюють, утилізують або накопичують на полігонах. Пластик уже знаходять від Арктики до найглибших океанічних западин, а мікропластик потрапляє у повітря, питну воду, грунти та зрештою в організм людини.

В Animalism нагадують: переробка сама по собі не вирішить проблему пластикового забруднення. Але вона допомагає зменшити кількість відходів, які залишаються у природі, і повторно використовувати вже створений пластик. Також команда бренду закликає долучатися до волонтерських активацій UAnimals, серед них щомісячні прибирання у нацпарках, притулках, вигули, роздачі кормів та обробок на прифронті, підтримка евакуацій тварин.