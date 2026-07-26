Саксофоніст Андрій Бармалій, який служить у ЗСУ, потрапив у скандал через свою непристойну поведінку. Бармалія та продюсера Павла Ступака звинуватили у сексуальних домаганнях.

Своєю травматичною історією поділилася музикантка Аліна Галицька (lina.somnia в Instagram, музичний проєкт Fuji Moodji). Інцидент стався 23 липня поблизу кінотеатру Жовтень у Києві.

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Дівчина розповіла, що вирішила не замовчувати ситуацію, оскільки Бармалій і Ступак працюють у музичній сфері й мають вплив на спільноту. Вона також наголосила, що ніхто не має права порушувати чужі кордони.

«Я не публікую цю історію, щоб отримати вибачення. Я публікую її, тому що вважаю: така поведінка повинна мати наслідки. Я також публікую її для інших дівчат. Щоб вони знали: якщо з вами сталося щось подібне — ви не самі. І щоб наступного разу, коли хтось дозволить собі переступити чужі межі, він хоча б на секунду замислився, чи варто це робити», — зазначила дівчина.

За словами дівчини, Бармалій і Ступак були у стані алкогольного сп’яніння. «Було відчуття, що мене перестали сприймати як людину. Що мої слова „це неетично“ нічого не означають. Що мої межі не існують. Що моя роль у цій ситуації — бути об'єктом для чужих жартів, сексуальних коментарів і самоствердження. Саме це було для мене найболючішим: мають вплив на спільноту», — написала Аліна.

Фото: instagram.com/lina.somnia

«Павло одразу визнав свою провину і попросив вибачення телефоном. Андрій спочатку написав, що не пам’ятає, що сталося. Після перших наслідків для себе він вийшов на зв’язок, визнав, що не пам’ятає подій вечора, і запропонував вибачитися. Я не потребую вибачень. Я потребую наслідків. Не тому, що хочу комусь помститися. А тому, що ці люди працюють у музичній сфері, взаємодіють з іншими людьми й мають вплив на спільноту», — додала Галицька.

У Культурних силах України відреагували на звинувачення на адресу саксофоніста й військовослужбовця. «Нам щиро прикро через ситуацію, яка сталася. Поведінка окремих людей не є відображенням цінностей Культурних сил і є для нас абсолютно неприйнятною. Ми приносимо щирі вибачення дівчині, яка зіткнулася з такою поведінкою, і всім, кого зачепила ця історія. Відповідальність за ці вчинки є і має бути особистою. Ми очікуємо від їхніх учасників публічного вибачення. Військовослужбовець та учасник Культурних сил, який брав участь у цій ситуації, понесе дисциплінарне покарання. Ми докладемо зусиль, щоб подібні ситуації не траплялися», — йдеться у заяві.

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Фото: instagram.com/lina.somnia

Павло Ступак перепросив у Stories: «Моя поведінка того вечора була неприйнятною. Незалежно від обставин чи мого стану, це не є виправданням. Я щиро шкодую, що своїми словами та поведінкою завдав дискомфорту й образив іншу людину. Я повністю беру відповідальність за свої слова. Ще раз щиро прошу вибачення. Зроблю відповідні висновки і не допущу, щоб подібне повторилося».

Фото: instagram.com/pashka_stupak

Аліну підтримала Наталка Денисенко. «Просто хочеться кричати на весь світ: коли це закінчиться! Ви велика молодець, що написали про це! Ці нелюди мають бути покарані! Для того щоб жодна жінка більше не отримала таких знущань» — написала акторка.

Музична спільнота Fusión Jams припинила співпрацю із саксофоністом Андрієм Бармалієм через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Андрій Бармалій також вийшов на зв’язок. Він записав публічне відеозвернення, у якому просить вибачення.