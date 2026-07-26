«Прийму всі рішення командування». Андрій Бармалій попросив вибачення в Аліни Галицької, яка звинуватила його в сексуальному домаганні

Андрій Бармалій (Андрій Мартиненко) підтвердив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли дозволив собі недопустиму поведінку і своїми діями принизив Аліну Галицьку. Інцидент стався 23 липня поблизу кінотеатру Жовтень у Києві.

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Андрій Бармалій записав публічне відеозвернення, в якому зазначив, що прийме всі рішення командування та наслідки своїх вчинків. Саксофоніст просить вибачення в Аліни Галицької. Продюсер Павло Ступак, якого Аліна також звинуватила в сексуальних домаганнях, вже попросив вибачення.

«Зараз мені важко сказати це все без підготовки. Я поводився неприйнятно. Я був у стані алкогольного сп’яніння, дозволив собі грубі сексуалізовані висловлювання та недоречну фізичну поведінку щодо Аліни Галицької. Я порушив її особисті межі, та поставив її в принизливу і небезпечну ситуацію. Алкоголь — не є виправданням. Коли Аліна згодом звернулася до мене, я не усвідомив серйозності, того що сталося. Моя перша реакція була неправильна і могла завдати їй додаткового болю. Замість того щоб уважно її вислухати, я відреагував недоречно. Я прошу вибачення в Аліни. Через мою поведінку вона була змушена захищати свої особисті межі та публічно говорити про те, чого взагалі не мало статися. Своїми діями я завдав шкоди не лише Аліні, я підвів людей, які мені довіряли, колег, рідних, а також завдав репутаційної шкоди організаціям, до яких маю стосунок. Я не очікую, що пані Аліна прийме мої вибачення, чи захоче зі мною спілкуватися. Вона мені нічого не винна. Я розумію, що це вибачення не може скасувати того, що сталося. Я прийму всі рішення командування та наслідки своїх вчинків. Аліно, мені щиро шкода, що моя поведінка завдала тобі болю, принизила тебе. Я визнаю свою відповідальність і прошу вибачення», — сказав Бармалій.

Після інциденту музична спільнота Fusión Jams припинила співпрацю із саксофоністом Андрієм Бармалієм.