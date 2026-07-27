Аліна Галицька відреагувала на вибачення Андрія Бармалія, який визнав свою провину в сексуальному домаганні

Піар-менеджерка Аліна Галицька прокоментувала відеозвернення саксофоніста Андрія Бармалія, у якому він публічно попросив у неї вибачення. Музикант, який служить у ЗСУ, визнав свою провину.

Це сталося після того, як Галицька звинуватила його в сексуальному домаганні. Андрій Бармалій (Андрій Мартиненко) підтвердив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли своїми діями принизив Аліну Галицьку.

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Бармалій зазначив, що дозволив собі грубі сексуалізовані висловлювання та неналежну фізичну поведінку щодо Галицької, і попросив вибачення.

«Найкращим вибаченням буде більше не поводитися антисоціально і не вражати інших людей. Зайнятись своїм алкогольним пороком, або пити дома. Я не образилась, я не бажаю помсти. хочу сфокусуватись як раз на тих людях яких ти образив. Вибачення це визнавання вини. Ти не визнав свою вину, ти перепросив за окремий епізод. Під моїм постом десятки історій, а в моїх особистих повідомленнях ще й доказів. Це чудово, що ти попросив вибачення — маю надію в голові в наступний раз виникне думка, що так більше не прокатіт», — написала Аліна.

Фото: instagram.com/andrii_barmalii

У коментарях дівчину підтримала акторка Наталка Денисенко. «Цей чоловік має відшкодувати вам моральну шкоду й відповісти на законному рівні», — звернулася до Аліни акторка.

«Я вважаю що таких публічних вибачень замало, ви маєте відповісти за моральну травму по закону. Тобто будь-який чоловік буде публічно ображати жінку в стані алкогольного сп’яніння і потім може просто попрсити вибачення записавши відео і все? Для мене це знайома ситуація. Маєте відповідати на законному рівні» — додала акторка.

Після інциденту музична спільнота Fusión Jams припинила співпрацю із саксофоністом Андрієм Бармалієм. Продюсер Павло Ступак, якого Аліна також звинуватила в сексуальних домаганнях, уже перепросив.