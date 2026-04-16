8-річний хлопчик зворушив Мережу виконанням гімну України жестовою мовою

Мама Ефима Леоніла у Threads розповіла, що їхала з сином у громадському транспорті та записувала відео повідомлення чоловіку, коли випадково помітила, що її син, який має порушення слуху, виконує гімн України жестовою мовою.

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Жінка опублікувала відео, яке розлетілося Мережею та зворушило користувачів.

«На хвилиночку, хлопчику 8 років. Я у свої 8 років і все своє свідоме дитинство та життя не знала слова гімну України. І навіть як заспівати жестовою мовою», — зазначила Леоніла, яка також має часткову втрату слуху.

Жінка розповіла 24 Каналу, що розвиток дитини з порушеннями слуху в країні, де триває війна, дуже важливо. За словами Леоніли, вона вдячна за це школі, де вчиться її син. «Саме там мій син Ефим отримав перші важливі знання: розуміння, що таке хвилина мовчання, що означає гімн України і як його відчувати, навіть без звуку. Попри воєнний стан, школа продовжує працювати. Вчителі віддано виконують свою справу, вкладаючи сили й душу, щоб діти отримували якісні знання. І це має величезне значення», — зазначила жінка.

За словами Леоніли, раніше вона не поширювала фото або відео, на яких видно сина, проте пізніше зрозуміла, що у старшому віці дитина може запитати, чого його немає у спогадах в соцмережах і жінка вирішила виправляти ситуацію.

«Тоді я вирішила бути менш категоричною. Публікувати лише ті моменти, які хочеться зберегти як пам’ять. І саме такий момент раптом став одним із найчутливіших у мережі. Глухота — це не хвороба. Це особливість, відсутність функції слуху. Але діти цього віку не сприймають себе „іншими“. Вони відкриті, комунікабельні, а їхня рідна мова — жестова. Глухота — це не вирок», — поділилася Леоніла.

Фото: Фото надано 24 Каналу

Жінка теж має порушення слуху, як і її чоловік. Киянка розповіла, що займається волонтерством у благодійній організації Міжнародний волонтерський фонд глухих Чую серцем.

«Уся наша команда — це люди з порушенням слуху, які допомагають таким самим людям по всій Україні. У 2024 році ми працювали на сході України — у містах Донеччини та Харківщини. Доставляли гуманітарну допомогу в сім міст, де проживають люди з порушенням слуху, зокрема літні. Частина цих територій, на жаль, уже окупована», — розповіла жінка.

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За словами Леоніли, її син також вже долучався до волонтерської діяльності. Жінка зазначила, що Ефим росте з розумінням — люди з порушенням слуху можуть все.

Також Леоніла розповіла, що працює контент-менеджеркою, а з 2023 року ще й веде власний книжковий клуб, «щоб розвивати читацьку культуру серед глухих».